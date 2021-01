Karel Havlíček po úspěšném jednání uvedl: „Moje role byla role mediátora. Nyní mají všechny strany tříměsíční bianko šek, aby vše dořešily. Do té doby není Energo povinné hotovostně platit teplo Teplárně. 16. dubna by měla být podepsána smlouva, zatím situaci řeší předběžné opatření. Strany mezi sebou mají staré spory, které se vedou o 14,5 milionu korun, které má teplárna dlužit společnosti Energo. A zároveň jsou tam nové pohledávky teplárny 800 tisíc korun za dodávky tepla firmě Energo. Teplárna musí dodávat, ale firma musí platit. Jsem připravený případně přijet znovu.“

Předseda rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček po jednání uvedl, že se spor nyní nevede k tomu, že by mohlo dojít k odebrání lincence. „Věřím, že dojde ke smírnému řešení,“ dodal Stanislav Trávníček.

Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička si viditelně oddechl, po sobotním jednání řekl: „Na Šumavské bude teplo. Jednání pomohlo.“ Přiznal také, že o záměru teplárny snížit dodávky tepla, věděl předem. „Teplárna je samostatný subjekt. Jsem ale rád, že to teplárna takto řešila. Dosud totiž nebylo možné dostat subjekty k jednomu stolu. Vím, že občany nijak výrazně neomezila. Nemělo se jednat o odpojení. Ale o občasné přerušení dodávek a o mírné snížení teploty. Nešlo o týrání obyvatel,“ řekl starosta. Jednání osobně podpořil i senátor Tomáš Fiala a zúčastní se prý i plánované pondělní schůzky. „Obě strany se zavázali, že nebudou jako rukojmí brát konečné odběratele tepla na sídlišti Šumavská. Budu ještě v pondělí při společném odečtu kontroverzního měřidla, o kterém se také diskutovalo,“ uvedl Tomáš Fiala.

Obyvatelé sídliště nemrznou, ale jsou rozhořčeni. „Zimu nemáme, máme teplo, ale jde o firmu Energo, která neplní svoje povinnosti. Nevím, jak si to Roman Němeček představuje, ale neplatí. Dokud jsme byli u teplárny, to bylo do konce září, tak bylo všechno v pořádku,“ popsal události Jiří Prokeš, který je předsedou společenství vlastníků jednotek. Od 1. října prý podepsali obyvatelé sídliště smlouvu s firmou Energo a začaly problémy. „My jsme nad podepsáním smlouvy váhali. I samotné podepsání smlouvy bylo komplikované. A pak na přelomu listopadu a prosince jsme se dozvěděli, že teplárně neplatí. Podal jsem tedy stížnost na ERÚ, ale do dneška jsem nedostal žádnou reakci. V lednu přišlo další avízo, že dojde k omezení dodávek tepla, tak na základě toho jsem podal na firmu Energo trestní oznámení,“ uvedl Jiří Prokeš. „Podobné rozhodnutí jsem čekal. Doufám, že už dodávky tepla budou v pořádku a nebudou z nás dělat rukojmí,“ dodal Jiří Prokeš, když se dozvěděl, jak se vyvinula sobotní jednání s Karlem Havlíčkem.