Největší zájem mají zaměstnavatelé o kvalifikované lidi z technických oborů. „Máme tady průmyslovou zónu, tak se na nás obracejí některé firmy, protože shánějí kvalifikované pracovníky. Většinou se jedná o technické obory, kterých je nedostatek, a proto jim ani nemůžeme vyhovět," uvedl ředitel píseckého kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Jiří Brožák.

Důvodem může být i to, že zájem o technické učební obory klesá. „Dlouhodobě máme nejvíc naplněné obory instalatér a automechanik, ale třeba o tesaře, zedníky a klempíře už takový zájem není," konstatoval zástupce ředitele SOŠ a SOU Písek Zdeněk Kalinovský. Absolventi učebních oborů mají větší šanci najít práci než lidé bez kvalifikace. „Podařilo se nám v nedávné době například umístit absolventy učiliště u firmy Kočí, kde přijali tři zedníky a zámečníka. Jednali jsme také s dalšími firmami o zaměstnání pro čerstvě vyučené automechaniky a servírky," dodal Jiří Brožák.

V současné době se prostřednictvím úřadu práce mohou nezaměstnaní lidé rekvalifikovat pro práci s počítačem, řízení motorového vozidla a podobně. Nabídka kurzů se v krátké době rozšíří také o profesní kvalifikaci strážný, protože je o ni zájem. Snížení počtu lidí bez práce ale Jiří Brožák připisuje také teplejšímu nástupu jara a zahájení sezonních prací. Lidé začali pracovat na veřejně prospěšných pracích ve městech a obcích. Zemědělské společnosti a společnost Lesy města Písku začaly nabírat pracovníky o něco dříve.

Kvalifikovaných lidí je málo, volají firmy

Firmy z písecké průmyslové zóny v poslední době nabíraly jen několik zaměstnanců. „Nábory, kde mají zájem o větší počet zaměstnanců, dělají samozřejmě také, ale většinou se jedná o práci na čtvrt roku, jen podle projektů a zpravidla přes agentury práce. Nebývá to na celoroční sériovou výrobu," doplnil ředitel píseckého úřadu práce Jiří Brožák s tím, že se všemi firmami spolupracují. Připomněl, že však není snadné uspokojit jejich poptávku po kvalifikovaných pracovnících technických oborů – řemeslného, středního a vyššího vzdělání. Takoví pracovníci v evidenci úřadu práce po většinu roku chybí.

Jeho slova potvrzuje také Jan Jindrák, výkonný ředitel společnosti B a K systémy. „Není dostatek kvalifikovaných lidí, které potřebujeme," konstatoval Jan Jindrák. Proto se firma snaží podporovat technické a strojírenské obory mimo jiné tím, že poslední dva roky spolupracuje s píseckou průmyslovou školou. „Studenti k nám mohou jít na praxi a pokud jsme s nimi spokojení, nabídneme jim později práci," nastínil výkonný ředitel spolupráci firma – škola.

Důvodem, proč je v Písku nedostatek kvalifikovaných lidí, podle něj může být jednak to, že písecké učiliště nenabízí takto zaměřené obory, a jednak skutečnost, že velké množství kvalifikovaných lidí najde práci v průmyslové zóně.

Také Zdeněk Kulič, majitel písecké firmy ALFA výroba jednoúčelových strojů, považuje kvalifikované pracovníky za takzvaně nedostatkové zboží. „Je to bída. Absolventi jak středních, tak i vysokých škol neumí to, co by umět měli. Nejsme tak velká firma, abychom si mohli vychovávat nové zaměstnance, ale snažíme se brát studenty na brigády, aby získali nějakou praxi," podotkl Zdeněk Kulič.

Mnohaletí zaměstnanci odcházejí postupně do penze a noví nejsou. „Problém je, že mladí po škole v podstatě nic neumí. Někteří by se i chtěli učit, ale za velké peníze a navíc to, co by měli umět ze školy," doplňuje majitel společnosti, která má v současné době osmatřicet zaměstnanců a deset externistů.

A co v Milevsku?

Žáci oborů mechanik strojů a zařízení, strojní mechanik a opravář zemědělských strojů, kteří chodí na SOŠ a SOU Milevsko, mají praxi v ZVVZ Milevsko. Středisko praktického vyučování tu bylo zřízeno v roce 1950 jako součást firmy ZVVZ a slouží k „výchově" nových zaměstnanců. To se úspěšně daří i nyní. Většina absolventů oborů mechanik strojů a zařízení a strojní mechanik najde v milevské společnosti i práci.

ROZHOVOR: Největší zájem je nyní o absolventy technicky zaměřených oborů škol

Ze strany firem je stále častěji slyšet nářky na nedostatek absolventů technických oborů středních a vysokých škol. Na zkušenosti jsme se zeptali Jiřího Uhlíka, ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Písku.

V současné době se poptávka firem po absolventech technicky zaměřených studijních oborů stále zvyšuje. Firmy modernizují své provozy a hledají technicky zdatné absolventy jak středních, tak vyšších odborných i vysokých škol. Oslovují nás zástupci firem, které se zabývají výrobou a montáží elektronických zařízení, automatizací výrobních linek, programováním automatů, přenosem a zpracováním informací, programováním.

Naše nově modernizované školní vzdělávací programy reflektují tyto potřeby trhu práce a jsme schopni právě takovéto absolventy firmám nabídnout. Samozřejmě je ale nutné vzít v úvahu, že mnoho našich absolventů pokračuje dále ve studiu na vysokých školách a ne všichni se později do našeho regionu vrací. To může být také jedním z důvodů, proč absolventi technických škol zde chybí.

Co může podchytit větší zájem mladých lidí o technické obory?

Tento zájem může zvýšit perspektiva dobrého zaměstnání, vzrůstající zájem firem o absolventy technicky zaměřených škol, možnost uplatnění v širokém spektru oborů a v neposlední řadě i dobré platové podmínky v budoucím zaměstnání. Nejdříve je však nutné úspěšně zvládnout studium na střední škole, popřípadě dále na vyšší odborné škole nebo pokračovat ve studiu na škole vysoké.

Určitě se to ale vyplatí. Potvrzují nám to i naši bývalí žáci, kteří se v praxi dobře uchytili a SPŠ a VOŠ Písek hodnotí jako školu, která má výborné technické i personální zázemí a své absolventy do života dobře připravuje. Považuji také za velice důležité a zásadní, aby naše škola úzce spolupracovala se sociálními partnery, odbornými firmami a průmyslem.

Může být jednou z cest nedávno uzavřená smlouva s firmou Rohde & Schwarz, závod Vimperk?

Ano, určitě. Firma Rohde & Schwarz představuje naprostou špičku v oblasti návrhu, výroby a testování složitých elektronických zařízení, a proto je pro naši školu spolupráce s takovýmto silným partnerem velice přínosná. S firmou jsme také uzavřeli smlouvu o vzájemné spolupráci.

Jaké formy a oblasti tato smlouva zahrnuje?

Oba partneři chápou, že spolupráce školy a zaměstnavatele je vzájemně velice výhodná. Proto je obsah smlouvy zaměřen na nabídku exkurzí do závodu Rohde & Schwarz ve Vimperku i v Německu, odborných praxí, stáží žáků i pedagogů, na materiální i odbornou podporu výuky na SPŠ a VOŠ Písek, není opomenuta ani spolupráce na společných projektech. Firma Rohde & Schwarz bude našim žákům a studentům nabízet témata maturitních a absolventských prací, podpoří školu i v propagaci na veletrzích, výstavách a soutěžích.

Velice důležitá je také podpora výuky německého jazyka, neboť znalost němčiny je pro firmy na jihu Čech velmi potřebná. Zajímavým tématem, které společně připravujeme, jsou simulované přijímací pohovory do zaměstnání pod vedením firemních specialistů pro lidské zdroje. Pohovory se budou konat jak v českém, tak i německém jazyce.

Máte podobné smlouvy i s dalšími firmami?

Pokud si naše škola chce dále udržet přední místo na trhu vzdělání v Jihočeském kraji, je spolupráce s firmami nezbytná. Podobné smlouvy máme uzavřeny i s dalšími firmami. Mohu jmenovat například společnost Kunststoff-Fröhlich Czech plast, BaK Systémy, Intelis, ČEZ, apod. Při poskytování praxí žákům a studentům školy nebo v evropských dotačních programech spolupracujeme s řadou dalších firem a organizací. Velice úspěšně se také rozvíjí spolupráce s Technologickým centem Písek, které je z hlediska svého zaměření přirozeným partnerem SPŠ a VOŠ Písek.

Neméně důležitými partnery SPŠ a VOŠ Písek jsou také vysoké školy. Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a s ČVUT Praha. V loňském roce jsme se stali fakultní školou ČVUT v Praze – fakulty elektrotechnické.