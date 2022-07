Stačil jediný pohled, abych pochopil, proč tady Přemek Podlaha natáčel jeden z dílů svého Receptáře, proč sem tak ráda jezdí vášnivá chalupářka Valérie Zawadská nebo sportovní kamarádi a přátelé z dob, kdy byl Jan Žák uznávaným lyžařským expertem.

Jih Čech znovu zalily přívaly vody. Vodáci by neměli vyrážet na Vltavu

Prvopočátky jeho chalupaření spadají do let 1975 až 1980. Tehdy pracoval jako konstruktér, zajížděl motocykly a projezdil na nich celou Šumavu. Paradoxně ho jedna z cest přivedla do obce nedaleko Strakonic. „Bydlel tady už tenkrát starý pán, který mi svoji chalupu prodal. Ovšem tehdy vypadala úplně jinak. Byla to ruina na zbouráním,“ vzpomíná. Když prý přišla tchyně a viděla jeho počinek, pronesla větu: Honza se zbláznil, chce to tady přestavět na bydlení.

To ale muže na vrcholu sil neodradilo. Začal pracovat na obnově venkovského sídla, které se pomalu začalo měnit v bydlení na jaro a léto. A protože peněz nikdy nebylo nazbyt, celou řadu problémů a zádrhelů vyřešil svojí vlastní vynalézavostí a důvtipem. Vždyť má na svém kontě nemálo zlepšováků! „Nejde o nic velkého. Ale jsou to maličkosti, které zlehčují život. Vidíš ty strmé schody do podkroví? Tak jsem udělal výtah,“ chlubí se jednou z mnoha věcí. Celkem byste takových maličkostí napočítali 145 a pokud nevěříte, stále si můžete sehnat knihu Rekonstrukce chalupy právě od Jana Žáka, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2004.

Teď už si Jan Žák a jeho paní užívají venkovského klidu před hlukem města. Zavařují, nakládají, houbaří.

Co houby, rostou? Jaké je situace ve vašem okolí, pošlete nám fotky

Měl jsem během povídání tu čest celou chalupu projít a na vlastní oči vidět, co dokáže důvtip, odvaha a chuť něco vytvořit. S ohledem na bezpečnost a soukromí Jana Žáka jsem přislíbil, že se detailnějšího popisu vzdám, ale i tak bych všem přál, aby tohle malé království mohli navštívit. Já to určitě udělám znovu, protože pozvání „přijeď třeba na kole, dáme si pivko“ se odolat nedá.

VIZITKA:

- Jan Žák se narodil 17. dubna 1937 v jihočeském Mříčí. Jeho školní vysvědčení ze základní školy a z Vyšší průmyslové školy strojnické nezná jinou známku než jedničku, Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni vystudoval při zaměstnání v Českých závodech motocyklových ve Strakonicích, kde jako konstruktér získal osm československých patentů a v roce 1973 titul nejlepšího zlepšovatele.

- Od mládí sportoval, v běhu na lyžích a v biatlonu byl členem státního reprezentačního družstva. Sportu se věnoval i jako trenér a funkcionář, jeho rukama prošla celá řada reprezentantů v čele s Kateřinou Neumannovou. Pracoval i v zahraničí, byl prvním trenérem slovinské lyžařky Vesny Fabjan, která na Zimních olympijských hrách v Soči získala bronzovou medaili ve sprintu. Své bohaté sportovní zkušenosti nyní uplatňuje jako trenér mládeže ve Strakonicích. Rád cestuje, tři pobyty v Americe a dva za Severním polárním kruhem vnímá jako bohatou inspiraci.

- Aktivní přístup ke všem problémům jej katapultoval na krátkou dobu i do politiky, jako místostarosta Strakonic kandidoval do historicky prvních voleb do Senátu České republiky.

- Literární prvotinu Jana Žáka lze situovat už do let jeho zaměstnání, kdy podnikový časopis Naše noviny otiskl několik jeho článků, a nikdo z širokého okruhu jeho přátel neslavil žádné své výročí bez jeho básničky nebo říkanky, kterých napsal přes devadesát.

- Téměř profesionální autorské ostruhy si vydobyl jako člen městského zastupitelstva v letech 1994 až 1998, kdy pro Český rozhlas v Č. Budějovicích zpracoval 103 rozhlasových relací.

- Do publikačního světa se zařadil svými pětačtyřiceti odbornými články v prestižním lyžařském časopisu NORDICmag, kde byl i členem redakčního kolektivu.

- V roce 2014 vyšla v nakladatelství GRADA jeho knížka Rekonstrukce chalupy, kde chalupáři, chataři a kutilové najdou 145 nápadů jak se realizovat. V roce 2015 vydalo rodinné nakladatelství KLIKA publikaci Život na lyžích s podtitulem Lyžování pod drobnohledem.

- KLIKA vydala i zatím poslední autorovu knihu, Recepty pro život s obsahem sto šesti minipovídek z jedenácti oblastí lidského konání.

- Společensky se Jan Žák angažuje jako dlouholetý předseda Jednoty K. H. Borovského, protože je přesvědčen, že literatura je účinnou zbraní na ochranu lidských hodnot.