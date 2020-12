Taxík Maxík opět vozí seniory. Dál i rozváží obědy

Taxík Maxík slouží od středy 9. prosince opět jako taxislužba, i když v omezeném režimu. Seniorům je k dispozici čtyři hodiny denně, a to od 7 do 9 hodin a od 14 do 16 hodin. Objednat si ho je možné na telefonním čísle 731 517 801.

Taxík Maxík. Ilustrační foto. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Důvodem omezeného provozu taxíku je podle mluvčí radnice Petry Měšťanové jeho využití při rozvozu obědů seniorům a zdravotně postiženým z Písku. "Tuto službu Městské středisko sociálních služeb zajišťuje nejen svým klientům od uzavření jídelen a výdejen obědů 17. října," uvedla mluvčí. Tento režim bude fungovat do odvolání.