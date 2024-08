Nemusí to být nutně záležitost, která vám udělá díru do rozpočtu. Ceny taxislužeb v Písku se pohybují v rozumných mezích, za nástup zaplatíte mezi 20 a 30 korunami, podobnou částku vám řidiči účtují za ujetý kilometr, pár korun navíc přijde minuta čekání. O tom, že si za takovou cenu Písečáci cestu taxíkem rádi zaplatí, svědčí i fakt, že se ve špičce není jednoduché dovolat na kontaktní telefony jednotlivých taxislužeb a i samotní řidiči přiznávají, že se nezastaví.

„Taxík dneska funguje skoro jako městská hromadná doprava, spousta lidí si raději, než by čekala na autobus, zavolá taxíka a nechá se pohodlně odvézt. Mám tak v telefonu už stálou klientelu, která volá pravidelně. Běžné jsou cesty po Písku na nákupy, teď v létě na plovárnu a večer frčí diskotéky,“ popisuje každodenní přání zákazníků majitel firmy Taxi Písek Ondřej Blízek. „Výjimkou nejsou ani cesty do dvou set kilometrů od Písku, nejčastěji do Prahy, tam bývají obvyklým cílem hotely nebo letiště. Zvláštní je, že na to budějovické, i když se z něj létá na dovolené už skoro rok, jsem ještě nevezl nikoho. Asi je to tím, že se tam dá snadno dostat autem,“ myslí si Ondřej Blízek.

Občas si ho někdo objedná i na pořádnou štreku. „Nejdál jsem jel asi do Budapešti, polské Lodže, Krakowa, občas do Vídně nebo Bratislavy,“ vyjmenovává delší cesty, které jsou ale výjimečné a klienti si je objednávají s časovým předstihem. „Může se mi ale klidně stát, že někdo zavolá a já vyrazím nečekaně za deset minut na cestu do Prahy,“ směje se.

Do auta mu nastupují většinou běžní Písečáci, ale už vezl i řadu známých osobností. „Jaroslava Uhlíře, Jana Antonína Duchoslava, Otakara Brouska a zrovna nedávno se mnou jeli z koncertu Monkey Business,“ vzpomíná na mimořádné pasažéry. „Jsou to ale úplně normální lidé jako všichni ostatní, se kterými si cestou popovídáte o úplně běžných věcech,“ říká na jejich adresu.

Taxi Písek nenakládá ale do aut jenom lidi a jejich běžná zavazadla. Nabízí například i kurýrní službu. „Není to úplně častý požadavek, ale když někdo potřebuje, doručíme i nějakou zásilku. Poměrně oblíbený je i rozvoz květin, spolupracujeme s květinářstvím, odkud obvykle vyzvedneme objednanou kytici a doručíme ji na požadovanou adresu,“ zmiňuje trochu netradiční úkol taxikářů. Ti si navíc sem tam musí poradit i se zvláštním nákladem. „Vezl jsem už z nákupu zákazníky s velkou televizí nebo pračkou,“ vybavuje si.

Písecké taxislužby běžně řeší i situace, kdy zákazník někam jede autem, popije tam alkohol a potřebuje domů bezpečně dostat nejen sebe, ale i svůj vůz. „Takzvaný drink servis funguje tak, že na místo jedeme s kolegou, jeden odváží klienta, druhý řídí jeho auto,“ vysvětluje Ondřej Blízek s tím, že o takový druh služby je poměrně velký zájem. Zajišťují ji podobně jako přepravu zásilek také další taxislužby.

V mnoha píseckých taxících běžně narazíte i na dětské autosedačky a podsedáky. Jak by ne, když některé dokonce nabízí zákazníkům přepravu dětí. Zcela bez asistence rodičů se obejdou například šoféři nejstarší písecké taxislužby Red Taxi, pokud mají za úkol odvézt malé pasažéry do školy nebo na volnočasové aktivity. „Vaše ratolesti převezeme na tábory, pobyty, na hlídání nebo třeba jen do školních zařízení,“ stojí také ve výčtu služeb další písecké firmy Taxi Speed. Stejně jako děti se tu nemusí bát sednout do taxíku ani senioři a třeba si říct řidiči o pomoc s nákupem nebo pokud potřebují doprovod k lékaři.

Specifické klientele je přizpůsobena i přepravní služba Taxík Maxík. Je určena pro písecké seniory starší 70 let a zdravotně postižené, vozidlo je uzpůsobené i pro cestování s vozíčkáři. Přepravuje zájemce především do zdravotnických zařízení, ale třeba i na úřady nebo nákupy. Funguje tu objednávkový systém, přičemž cesty k lékařům dostávají přednost. Díky podpoře města Písek mohou senioři cestovat po městě za 30 korun za jednu jízdu. O Taxíka Maxíka je už řadu let velký zájem. Senioři na službě oceňují kromě příznivé ceny také lidský přístup obou řidičů, jejich ochotu a vstřícnost.