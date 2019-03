Písek - Country hnutí založil zhruba před 45 lety v České republice profesor František Bonuš, který působil od čtyřicátých do osmdesátých let jako lektor a později profesor na AMU v Praze (Akademie múzických umění), na katedře tance. Zde vyučoval české lidové tance.

TCS Louisiana Písek. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

První kontakt s americkými country tanci se odehrál vlastně náhodou. František měl to štěstí, že v době, kdy se nedalo cestovat do tzv. kapitalistických států, mohl odjet do Dánska (výměna profesorů), aby zde vyučoval české lidové tance. V rámci této výměny mu dánský kolega půjčil peníze na letenku do USA, kam byl zván, ale z Československa nebylo možné vycestovat. Z Dánska se to podařilo. V USA se mimochodem setkal i s americkými country tanci. Obdivoval tancování v kruzích, řadách a čtverylkách, líbilo se mu, že tance nejsou krokově složité a mohou se zapojovat i nezkušení tanečníci a hlavně, že všichni tančí dohromady, společně. Protože celý život shromažďoval materiály o tanci, logicky nakoupil taneční nahrávky. Sám si psal popisy tanců, kde kromě konkrétních figur popisoval charakter tance, varianty a autora tance (pokud byl znám). Tyto tance přivezl jako zajímavost domů, do Československa, kde je začal vyučovat.