Písek - Tanečníci centra se zúčastnili o prvním dubnovém víkendu dvou soutěží, jedné pohárové a druhé postupové.

V sobotu si ZIPáci zasoutěžili na 8. ročníku pohárové soutěže Power Of Dance v Českých Budějovicích, ze které si přivezli sedm zlatých medailí s choreografiemi: miniděti Sen - choreograf: K.Humpálová, J. Jevčák, děti se Zásnubním prstýnkem - choreograf: T. Procházková, junioři s The greatest show - choreograf M. Vrbová, nejstarší tanečníci s Vulkánem od Ládi Berana a Tmou od Moniky Vrbové, senioři s Give It To Me - choreograf K. Písaříková, schoolproduction O těle…Mozek a nervová soustava od Terezy Haškové. Druhé místo vytancovali nejstarší Zipáci s jejich třetí soutěžní choreografií Srdce (choreograf T. Hašková) a děti s Teletubbies (choreograf K. Písaříková). Čtvrté místo získali junioři s Vyprávěj (choreograf T. Hašková). Zde skončili juniorští tanečníci shodně na body na třetím místě s dalším klubem a porota rozhodla, že budou čtvrtí. Soutěž byla velice příjemná a kategorie byly pěkně obsazené. Tanečníci soutěžili i se sedmi dalšími choreografiemi v kategorii.