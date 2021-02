Zdroj: Deník

Popovídali jsme si o tom se starostkou Janou Študentovou, která vede obec už 22 let.

Paní starostko, můžeme si na úvod stručně představit Tálín?

Jana Študentová: Především tady máme známý Tálínský rybník, který se dostal do znaku obce. Žije u nás přibližně 170 obyvatel a tento počet je několik let plus mínus stabilní. Přestože jsme malí, děláme řadu kulturních i sportovních akcí. Byli jsme za to ocenění i v soutěži vesnice roku a získali jsme i modrou a bílou stuhu. Bohužel už několik let nemáme obchod. Byl tu, ale nefungoval, zřejmě proto, že jsme blízko Písku a všichni si nakoupí tam. V obci je i hospoda, která teď kvůli koronaviru nefunguje, ale doufáme, že nám současní hostinská neuteče. Od padesátých let je v obci i pošta.

Jaké důležité investice v obci proběhly během posledních let?

Dříve byl velký problém vodovod. Přestože je voda všude kolem nás, tak byla nekvalitní a železitá. Stavba vodovodu se podařila v roce 2000 až 2001 a stála téměř šest milionů korun. Další velká akce byla rekonstrukce budovy úřadu v letech 2002 až 2006. Nahoře vznikly dva nájemní byty. Celá akce vyšla skoro na tři miliony. Poté jsme dělali komplexní úpravy návsi, chodníky, zeleně i dětská hřiště. V roce 2011 došlo i na rekonstrukci vodní nádrže. Hasiči také dostali novou požární zbrojnici s klubovnou a pořídili jsme jim i nové auto.

Co plánujete do dalších let?

Pokračujeme s úpravami komunikací, to je úkol, který nikdy neskončí. Stále se také rozhodujeme o čističce, vyšla by na 16 milionů, což je pro nás vysoká suma. Zatím ale není rozhodnuto, protože zvažujeme všechna pro i proti.

Jakým způsobem ochromil život v obci koronavirus?

Naší obec to ovlivnilo zásadně, protože tady žijeme bohatým společenským životem. Akce máme v podstatě po celý rok. Loni jsme začínali obecním bálem, v průběhu února to byl dětský maškarní bál. Loni se nám dokonce podařilo po dvaceti letech obnovit tradici masopustu, takže z toho jsem měla obrovskou radost. Bylo hodně masek a letos jsme se těšili, že ho uspořádáme znovu, ale bohužel. Jinak slavíme MDŽ, děláme posezení pro ženy, velikonoční tvořivou dílnu, míváme den dětí, letní posezení s hudbou, promítání, loučení s létem. Na podzim na Václava je u nás tradiční pouť, v prosinci máme mikulášskou nadílku, tvořivé dílny, dětské divadlo nebo zpívání koled na Štědrý den u stromku.

Tálín ale bohatě žije také sportem, jaké akce pořádáte?

Říkáme tomu Seriál závodů sport Tálín. Začínáme v květnu duatlonem, v červenci se dělá triatlon, Tálínská desítka je v říjnu, vánoční běh a pochod kolem Tálínského rybníka je na Štěpána. Jsou to všechno akce, které mají u nás více než desetiletou tradici, triatlon bylo loni dokonce 26. ročník. Vzhledem k tomu, že jsme v havarijním pásmu Jaderné elektrárny Temelín, tak získáváme každoročně podporu v rámci projektu Oranžový rok a přispívají nám 155 tisíc, což nám umožňuje pořádat sportovní závody na vysoké úrovni.