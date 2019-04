Požár historického pivovaru v Hradci

Ve středu 7. září 2011 požár těžce poničil historickou budovu zámeckého pivovaru v sousedství zámeckého komplexu v Jindřichově Hradci. Pozdější vyšetřování ukázalo, že požár způsobily nezletilé děti, které si v chátrající budově rozdělaly ohníček. Zničenou ruinu koupilo od soukromého majitele město. To teď řeší budoucí využití pivovaru – mohla by v něm vzniknout městská restaurace s pivovarem nebo sály pro kulturní vyžití.