Přes 20 let jako lékař a později primář urologického oddělení, od roku 2005 do letošního dubna na pozici generálního ředitele. Zdejší špitál je jeho život.

Z postu předsedy představenstva odstoupil Břetislav Shon na vlastní žádost 28. března letošního roku. Stalo se tak po čtrnácti letech ve funkci.

„Všichni jsme omylní. Na sále jsem si nikdy nedovolil ani pomyslet ‚Břéťo, to se ti fakt povedlo.‘ To si lékař smí říci nejdřív po třech dnech nebo ještě později. Vždy hrozí nějaká komplikace. Ale pokud se něco stane, hlavně nic nezametat pod koberec a promluvit si s lidmi," vzpomínal na svá léta v českobudějovické nemocnici.

