/VIDEO/ Snímek Gump – jsme dvojka režiséra F. A. Brabce už je téměř hotový, a tak se tvůrci rozhodli vyslat do světa první ochutnávku z něj. Jak přiblížil producent a spisovatel Filip Rožek, který žije na střídačku v Praze a v jihočeském Táboře, ve filmu diváci uvidí staré známé ale i nové tváře.

Z natáčení filmu Gump - jsme dvojka a křtu stejnojmenné audio i klasické knihy. | Foto: Kristýna Zuzová, archiv Bioskop

„Hlavně bude celý příběh veselejší. Větší prostor tam má láska a vztah mezi člověkem a zvířetem,“ popisuje. Do kin film dorazí na konci března a nese název Gump – jsme dvojka.

O pokračování neuvažoval

První díl, Gump – pes, který naučil lidi žít, měl premiéru v létě roku 2021 a Rožek tehdy už nepočítal s dalším pokračováním. Po dvou letech ale otočil. „Když se mě ptali na pokračování, vždycky jsem jednoznačně tvrdil, že nebude. Stala se ale jedna osudová a podstatná věc, jeden telefonát s režisérem F. A. Brabcem, který to v mé hlavě postupně změnil,“ vysvětlil Filip Rožek, kterému se do pokračování nechtělo.

Gump bude mít pokračování. Premiéra druhého dílu by mohla být na Vánoce

Nic nového, jak posunovat příběh toulavého psa, ho totiž nenapadalo. „Ale během jedné noci, kdy jsem skoro nespal, se ve mě ten příběh otevřel. Jako bych se vrátil zpátky do baráku, ze kterého jsem se před několika lety odstěhoval, a zjistil jsem, že jsem tam byl vlastně šťastný. Do baráku, kde žil Béďa a Oříšek a celý tenhle Gumpův psí svět,“ prozradil producent a autor scénáře Filip Rožek.

Pokračování ho potěšilo

Trochu to překvapilo i dalšího hlavního aktéra, zpěváka Richarda Krajča, který hraje Oříška. „Nečekal jsem, že se bude někdy točit pokračování. Když jsem ale slyšel ten příběh, tu synopsi, tak mi přišlo, že to může být fajn. Z mé postavy se stala hlavní, a navíc jsem měl možnost si zahrát se Štěpánem Kozubem, a to mě potěšilo,“ popsal.

Video - ukázka dvojky:

#youtube|A3RNPF0pl3Y?si=xpW8TAGKfK-xFzWS#

Rodinný dobrodružný film Gump – jsme dvojka: Gumpova nová filmová cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila. Se svým milovaným Béďou Kozím Bobkem projdou příběhem, který už jim dávno předtím napsaly hvězdy. Film pro všechny, kteří dokážou číst ze psích očí, ale i pro ty, kteří to zatím neumějí, anebo nevěří, že je to možné.

Kromě Richarda Krajča, Bolka Polívky, Vicy Kerekeš, Josefa Vojtka, Nely Boudové, Karla Rodena, Ivany Chýlkové, Evy Holubové nebo Martiny Pártlové se ve snímku objeví nově i zmíněný Štěpán Kozub. „Baví mě, že film má určitý přesah. Nikdy jsem také netočil rodinnou komedii nebo film pro děti. Je to takový naivní příběh v dobrém slova smyslu,“ podotýká Kozub, který se ve dvojce objeví v roli Křiváka.

Příběh po milovníky zvířat

Psa Gumpa opět namluvil oblíbený český herec Ivan Trojan a i tentokrát vznikla audiokniha. Tu hlavní aktéři pokřtili v Radiocafé Vinohradská společně s klasickou knihou, která je již v prodeji. Podle Ivana Trojana příběh potěší každého, kdo má rád zvířata a chtěl by rozumět psí duši. „Kniha o Gumpovi dělá lidi lepšími. Prostřednictvím Gumpova příběhu více poznáte pejsky. Ty příběhy vás přimějí více přemýšlet nad svými vztahy se zvířaty a lidmi. I mně se minimálně na měsíc změnil vztah k mému pejskovi Kubovi,“ popsal Ivan Trojan.

Pes Gump spojil Richarda Krajča a Štěpána Kozuba, druhý díl se chystá

Zajímavostí je, že kromě slavných osobností a psů ve volném pokračování prvního dílu Gump - Pes, který naučil lidi žít bude plno dalších zvířátek. Jedním z nich je tříleté göttingenské prasátko Princ. Ve dvojce se objeví také poník, kocour Chlupík a mnoho dalších.

Za filmovou kameru se postavil F. A. Brabec a o hudbu se postaral Ondřej Brzobohatý. Snímek Gump – jsme dvojka bude k vidění v kinech od 28. března 2024 díky distribuční společnosti Bioscop.