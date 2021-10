„Těžištěm našeho Dne republiky je přítomnost T. G. Masaryka, v Táboře byl třikrát a dnes jsme připravili návštěvu čtvrtou. Příchozí se tu s ním mohou fotit a měl pro nás takový hezký povzbudivý projev,“ řekl k návštěvě kostýmovaného herce starosta.

Den republiky připravila radnice už po desáté. Dopoledne předchází této slavnosti pietní akt na Křižíkově náměstí, který uctí padlé první světové války. „Ve Střelnici se pocta první republice nabízí, vystupují tady spolky, dětské soubory, ale letos je to omezené. Spolků je tu méně. Loni akce nebyla vůbec. Letos jsme si řekli, že to v nějaké podobě uskutečníme,“ poukázal starosta na covid opatření. „Doufejme, že za rok to bude bez omezení. Jsme rádi, že se lidé nenechali zcela odradit,“ kvitoval Štěpán Pavlík.

Prezident T. G. Masaryk, kterého ztvárnil Jakub Křikava z pražské agentury Merlet, při projevu zdůraznil důležitost pravidel. „Viděl jsem, že se v sále dodržují rozestupy, lidé mají roušky a jsou ohleduplní, takže to pan Masaryk mými ústy akcentoval,“ komentoval herec Jakub Křikava. Sál kulturního domu si Masaryk oblíbil. „Prostor je to důstojný, krásný, noblesní,“ pochvaloval.

Velký obdiv a pozornost budily také dobové tanečnice. „My jsme přijeli z Prahy jsme skupina Fantastic Art. Zatančíme burlesku, charleston, prvorepublikový kabaret, a kankán. Můžete nás tu vidět v různých kostýmech. Máme tu i ty z bílých peříček. Je nás tu pět a všechny se věnujeme tanci odmala,“ líčila tanečnice Jana Hubálková. Ve městě se jí líbilo. „Mám Tábor moc ráda, občas sem jedu na výlet, někdy tady máme vystoupení. Je tady vždy příjemná atmosféra,“ usmívala se žena v třpytivých šatech.