/VIDEO/ Na otázku, kolik jí je let, odpovídá diplomaticky: „Za pár zim mi bude padesát. V životě jsem prošla mnohým, prostě to tak asi mělo být. Každé mi dalo něco, jiný pohled, jiné zkušenosti.“

Píše knihy pro děti, sama má hned tři. Na dotaz, jak se k psaní dostala, se rozhovoří: „Nejmladší dcera je velkou milovnicí knih. Když byla malá, příběhy o princeznách a mluvících autíčkách ji nebavily. Chtěla se nad textem zasmát a zároveň se něco dozvědět. Najít knihu, která by ji zaujala, nebylo snadné.“

Bylo to zrovna v době, kdy trávila hodně času u Terezy a Juraje Horváthových, manželů provozující nakladatelství Baobab, kteří organizují knižní festival Tabook. „Tam jsem byla u toho, když vznikaly knihy z jejich nakladatelství. U stolu v kuchyni vedli rozhovory se spisovateli a výtvarníky a já poslouchala a nakukovala jim přes rameno,“ vzpomíná Košinová.

Stačí nápad a odvaha

A tehdy si řekla, že aby se narodila kniha, stačí nápad a odvaha. „Našla jsem v sobě obojí,“ říká. A tak díky nakladatelství Togga vzniklo za krátký čas její první dílo, Nomen omen aneb Lidé z Dlouhé ulice. „To je dětská kniha, kterou jsem věnovala právě nejmladší dceři Hele. Do textu jsou zakomponovány pojmy, se kterými se děti nepotkávají běžně a jsou přiměřenou formou vysvětleny,“ naznačuje Košinová.

Žižka jako živý, jen zamrkat. Slavnostní otevření expozice Husité se povedlo

Čtenář její knihy se tak například dozvídá, kdo je ornitolog, co je to notová osnova nebo atletické tretry. „Moji radost z úspěchu literárního debutu znásobila skutečnost, že ilustrací se zhostila česká výtvarnice, ilustrátorka a autorka animovaných filmů Markéta Prachatická. Byla textem natolik nadšena, že ráda přijala nabídku od majitele nakladatelství Dušana Neumahra a pod příběhy lidí z Dlouhé ulice přidala svoje jméno,“ prozrazuje autorka.

Rozhodla se pokračovat, protože na první knihu měla mnoho skvělých ohlasů. Vznikl tak další rukopis, Deník malé Tonky. „Kladné ohlasy mi dodaly chuť pustit se do dalšího textu. A tak jsem si o vzácných chvilkách sedala k počítači a tvořila svět malé Tonky,“ popisuje s tím, že její druhý autorský text je určený spíše pro starší děti ve věku od sedmi do deseti let.

Deník malé Tonky - představení na youtube

#youtube|qX7TXwATwmU?si=2H_1W2Dblcu9HWGz#

V knížce představuje čtenářům život desetileté Tonky, které zemřela maminka a ona zůstala s tatínkem a s mentálně postiženým bratrem. „Není to klasicky vyprávěný příběh. Je to vlastně deníček, do kterého se Tonka vypisuje ze svých pocitů, smutků, ale i radostí,“ upřesňuje Dagmar Košinová.

O prázdninách každoročně odjíždí k prarodičům na venkov, kde se setkává s partou kamarádů. „A mezi ně patří i bratr Dušan, kterého Tonka i přes jeho jinakost nadevše miluje. Musí se však často poprat s předsudky dospělých,“ dodává.

Inspirovala ji realita

Inspirací pro napsání knihy se Dagmar Košinové stala vlastní zkušenost, období, kdy sama pracovala ve stacionáři Klíček v Záluží. „I když je veřejnost stále více v oblasti osob s jakýmkoliv postižením vzdělávána, stále jsem se setkávala s určitým odstupem. Proto jsem se rozhodla zakomponovat Dušana do dětské knihy, do našeho běžného světa. Aby děti viděly, že do našeho světa patří každý, každý je jeho součástí i se všemi nedokonalostmi. A aby to viděli i jejich rodiče, se kterými si děti budou knihu číst,“ podotýká.

Nejsem ufolog. Moje sci-fi je plné sarkasmu, tvrdí stopař vesmírných turistů

Kniha vznikala necelý rok, jelikož v běžném životě nezbývá mnoho času. „K psaní se dostanu o mnoho méně, než bych ráda. Někdy se mi podaří napsat opravdu jen pár řádků za týden, někdy se ke psaní několik týdnů nedostanu,“ naznačuje Košinová. Rukopis si ještě chvilku poležel v šuplíku. „Brzy už ale dostane knižní podobu, a to díky nakladatelství Knihy radosti,“ upřesňuje.

Její očekávání od vydání jsou skromná. „Přeji si jen, aby se dětem ve světě Tonky líbilo a staly se jejími kamarády. Z doprovodných ilustrací Biby Hykl jsem naprosto nadšená. Tonce vtiskla přesně takovou podobu, kterou jsem měla v představách při psaní. Ani tentokrát jsem si opět neodpustila mírnou pedagogickou nadstavbu textu. Děti se dozví, jak těžké břemeno unese osel, co je to moruše nebo škorně,“ uzavírá Košinová.

Deník malé Tonky lze koupit od února v předprodeji za zvýhodněnou cenu na stránkách www.knihy-radosti.cz. Na pultech knihkupectví se objeví 1. května 2024.