Dvaatřicátý ročník mezinárodního historického festivalu Táborská setkání se blíží. Letos se uskuteční třetí víkend v září a nabízí řadu novinek. Kromě historických průvodů v čele s vojevůdcem Janem Žižkou návštěvníci mohou očekávat oblíbený videomapping, ohňostroj, středověké tržiště či dětský ráj. Letošní novinkou bude katovská ulička a dobové ležení s ukázkami historických řemesel, nebude chybět ulička chudiny, přijedou hvězdy jako Vojta Dyk, Debbi a Monkey Business.

Rozpočet je díky partnerům i městské kase letos odhadován na sedm milionů. Třídenní program je tak nabitý, že si na něm každý najde to své. Vstupné zdarma mají děti do 12 let, snížené vstupné 250 Kč pak platí žáci a studenti ve věku od 12 do 26 let. Plné vstupné činí 350 korun. Největší novinkou je rozšíření placené zóny, předprodej vstupenek je online a začal už v červnu. Lístky bude možné koupit i za hotové na místě v pátek a v sobotu v označeném stánku na Křižíkově náměstí.

Podrobnosti k největšímu husitskému festivalu v Evropě podal starosta Štěpán Pavlík. Zmínil například, že jej nepřipravuje agentura, ale vše poctivě chystá právě odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s šestičlennou odbornou dramaturgickou radou. „Nemohl by se konat ani bez našich štědrých partnerů a sponzorů, jsme rádi, že podporují i jiné aktivity v regionu. Za svůj si festival berou i diváci, kteří mu zachovávají přízeň a zároveň ho také udržují koupí vstupenky. To je také příspěvek do jeho rozpočtu,“ řekl úvodem.

Vstupenky předem jen online

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková připomněla, že letos je předprodej vstupenek pouze online. „Je to zásadní změna pro nás i návštěvníky. Většina mladých a technicky zdatných lidí to oceňuje, přijde jim to normální a standardní, starší obyvatelé s tím mají trochu problém, ale i tak mám pocit, že to funguje,“ konstatovala s tím, že během festivalu v pátek 15. a sobotu 16. září se pak online vstupenky mění za pásky.

Čtrnáct kontrolních stanovišť zabezpečuje na sedmdesát lidí z technického týmu. „Informovali jsme firmy i obyvatele v placených zónách, že dostanou vstupenky bezplatně, pokud se prokáží, že ve vyhraničeném areálu mají bydliště či provozovny,“ vysvětlila dále Šimková.

Malé uličky a středověké ležení

„Letos nebude rytířský turnaj, ale přibyly dvě historické uličky a středověké ležení, kterého se ujali členové spolku Táborští kupci a řemesla doplní společnost Danar. Průvod letos zajišťuje opět Plzeňský Landfrýd,“ shrnula dále.

Starosta Pavlík dodal, že záměrem bylo posílit i drobné aktivity, na které může návštěvník narazit náhodou. „Lidé tak mohou mít pocit, že vstoupí do města a ocitají se skutečně v historii, lze vidět více drobnějších atraktivit, podívat se do uliček Starého města, které třeba neznají,“ popsal.

Zahraniční účast

Místostarostka Lenka Horejsková přiblížila, které zahraniční delegace během slavnostního víkendu Tábor navštíví. „Přijedou zástupci všech našich partnerských měst Kostnice, Wels, Škofja Loka, Orinda, Dole, Nové Zámky, delegace budou složené z oficiálních zástupců měst a zúčastní se také sobotního průvodu městem,“ konstatovala.

Poprvé přijedou zástupci města Ostróda. „Jde o polské město z oblasti Mazurských jezer, setkali jsme je na jaře na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, v jejich regionu u Grunwaldu se odehrála v roce 1410 veliká bitva, které se údajně účastnil také Jan Žižka, který je pro ně velký hrdina,“ vysvětlila Lenka Horejsková. „Spolupráce by mohla pokračovat i v rámci Husitského muzea v Táboře, příští rok také uplyne 600 let od narození Jana Žižky,“ naznačila místostarostka.

Tábor se na tři dny vrací do středověku



Od pátku 15. září do neděle 17. září 2023 se atmosféra historického jádra a jeho nejbližšího okolí v Táboře promění tak, aby připomněla počátky dějin města na ostrohu nad Lužnicí a Tismenickým potokem. Město vzniklo ze snu či myšlenky husitů, z potřeby najít a vybudovat místo, kde si budou všichni rovni a které bude bratrské. Slavnostní zahájení akce se koná v pátek na Žižkově náměstí, kam dorazí ve 20.45 hodin noční pochodňový průvod v čele s Janem Žižkou, který na víkend převezme vládu nad městem. Ve 21.30 hodin začne na náměstí videomapping. Tématem projekce vizuálního umění na fasádu Staré radnice je Tábor v proměnách času s podtitulem Krása zmizelá a přítomná. Na Tržním náměstí se rozprostře středověké tržiště, kde se od 22 do 23 hodin odehraje ohňová show. Sobota mimo jiné nabídne táborský jarmark na náměstí Mikuláše z Husi. V Holečkových sadech vznikne dětský ráj se soutěžemi, hrami, pohádkami i dílnami. Sobotní slavnostní kostýmový průvod, na němž se podílejí i partnerská města a zahraniční hosté, vyjde ve 13.10 hodin z náměstí T. G. Masaryka a projde přes ulice 9. května, náměstí Františka Křižíka, Palackého a Pražskou. Ve 14.30 převezme doktor Josef Balík cenu města. Novinkou je katovská ulička v Křížkově a Radnické ulici a středověký Tábor neboli dobové ležení s ukázkami historických řemesel na Velkém šanci. Děkanskou ulici obsadí chudina, Špitálské náměstí středověký špitál s morovými lékaři. Ve 22 hodin začne na nábřeží Jordánu ohňostroj. Na hlavním podiu se uskuteční velké koncerty, v pátek od 22.30 hodin vystoupí slovenská folklórní kapela Hrdza, v sobotu od 18 hodin zpěvačka Debbi, ve 20 hodin uskupení D. Y. K., v 22.30 hodin Monkey Business. V 19 hodin navíc hraje v zahradě Střelnice Tomáš Kočko. Nedělní program přinese Dny evropského dědictví s národním tématem: Život v památkách. Z hudební nabídky stojí za zmínku od 10.30 hodin koncert ženské vokální skupiny Yellow Sisters, která do Tábora přiveze dětský program zvaný Zvěřinec, od 13 hodin se odehraje koncert k 110. výročí založení ZUŠ Oskara Nedbala Tábor. Více na webu www.taborskasetkani.eu

Město Tábor s omluvou upozorňuje návštěvníky festivalu, že v sobotu 16. září v době ohňostroje od 21 do 22.15 hodin bude uzavřen chodník na Jordánské hrázi. K tomuto bezpečnostně-preventivnímu opatření vede obava, že by někteří diváci ohňostroje mohli z chodníku vstupovat do vozovky a do přilehlého staveniště lávky. „Město Tábor tak chce předejít nežádoucím úrazům. Návštěvníci budou moci v tuto dobu využít obchozí trasu vedoucí po schodech u vodopádu, k tenisovým kurtům a Jordánské ulici,“ uvedl tiskový mluvčí města Luboš Dvořák.

Dále samospráva doporučuje návštěvníkům raději přijít pěšky či k dopravě využít autobusy městské hromadné dopravy, která bude během festivalových dní posílena. Vhodnou alternativou je také příjezd vlakem. Pokud je nutné jet automobilem je lepší využít odstavná a záchytná parkoviště u nádraží, plaveckého stadionu či ve vnitrobloku bytových domů Dvorce. Parkovací dům u Střelnice bude vyhrazen pro rezidenty ze Starého města.