Bližší informace k tomuto záměru města podal místostarosta Martin Mareda. Podle jeho slov by vozidlo vybaveno šesti až sedmi kamerami mělo za pomoci obsluhujícího řidiče kontrolovat už příští rok táborské ulice. „Výhodou skenovacího auta je právě rychlá kontrola ulic se zpoplatněným parkováním, ať už jde o místa s parkovací automaty či rezidentní místa. Doporučuje se menší automobil, s kterým se dobře manipuluje i v úzkých ulicích. Jeho kamery potom zabírají celý okolní prostor a auto samotné je napojeno na počítačový systém, který v reálném čase provádí zmiňovanou kontrolu registračních značek,“ přiblížil.

Klokotská alej se dočká ozdravné kúry. Ošetřeno má být na jaře 59 lip

Auto kontrolovanou lokalitou projíždí nejméně dvakrát, tak aby získalo dostatek informací. „Jde o filtraci chyb, tedy osob, které zastavily na krátkou dobu, nebo jdou zrovna platit parkovné. Přestupek je řešen v momentě, kdy po obou průjezdech existují dva stejné záchyty,“ dovysvětlil Mareda.

Očekávají menší nerespektování pravidel

Samospráva pracovala s několika variantami, zapůjčení, sdílení, pronájem či nákup automobilu. Vozidlo si nejdříve ale zapůjčili a vyzkoušeli v praxi. „Přemýšlíme nad tím dlouho, hlavní důvodem není přísun peněz do městské kasy, ale použití tohoto prostředku by mělo zvýšit respektovanost parkování,“ uvedl místostarosta s tím, že zkušenosti získávali v Praze či Českých Budějovicích, kde už takové vozy fungují dlouhodobě.

Na zkušenou se vypravili zaměstnanci odboru dopravy, strážníci, jednatel i pracovníci Technických služeb města Tábora. „Máme pozitivní i negativní zkušenosti, půjčili jsme si automobil i na jeden den do Tábora, kdy projížděl ulice Starého i Nového města, zároveň jsme se zúčastnili i workshopu o informačním systému, který je spjat s kontrolou parkování,“ popsal Martin Mareda.

Parkování je v Táboře letitý problém. Jak ho kandidáti chtějí vyřešit?

Anonymní názor občana: Petr (45 let) z Tábora, vlastník osobního automobilu, povolání skladník: „Takový automobil s kamerami určitě usnadní práci a hlavně čas městské policii při kontrolách parkování. Myslím, že díky moderní technice odhalí rychleji neplatiče, či špatně parkující a zároveň logicky padne více pokut než dosud. Se zavedením modrých zón měli podle mě začít dříve, většina velkých měst už něco takového má, včetně třeba instalace nových automatů na parkování, kde se uvádí právě SPZ vozidla a není nutné tisknout parkovací lístek.

Modré zóny i nové parkovací automaty

Nakonec se rozhodli vozidlo zakoupit. Rada města zavedla diskusi i na rozšíření parkovacího systému. „To je důležité, jde o termín modré zóny. Parkovací systém máme jen v oblasti Starého a Nového města. Rádi bychom ho ale rozšířili do dalších oblastí, hlavně velkých sídlišť,“ upozornil místostarosta s tím, že to považuje za nezbytnost, pokud se nakoupí i uvedený automobil.

Rada města proto zastupitelstvu doporučuje poptat nový informační systém sloužící k modernizace parkování v Táboře. „Tento systém umožňuje vstoupit do různých evidencí a registrů, dokáže kontrolovat vozidla online například i za pomoci mobilního telefonu, umožňuje parkovací platby i platby za rezidentní stání,“ upřesnil Mareda s tím, že tak by se vše dostalo pod tzv. jednu střechu.

Město by tak v dohledné době mohlo získat nový informační systém i zakoupit skenovací automobil vybavený kamerami. Ten by dostaly na starosti technické služby. Náklady na pořízení technologie se odhadují na 1,4 milionu, provoz by vyšel orientačně asi na 40 tisíc, poskytování služeb kontroly potom na více než 200 tisíc korun měsíčně. Orientační odhad výnosu i při nízké nerespektovanosti pravidel v nějakých čtyřech procentech, což je téměř ideální stav, podle Maredy uhradí nejen náklady na provoz systému a automobilu, ale třeba i posílení oddělení přestupků o dva pracovníky. Jednatel technických služeb dostal pověření na následné vyhlášení výběrové řízení na vůz i výměnu parkovacích automatů. Reálné zavedení novinek se předpokládá nejdříve v polovině příštího roku.