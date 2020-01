Příznivci pohybu mohou ve čtvrtek 16. ledna navštívit Tělocvičnou akademii ve stylu retro, kterou pořádá Tělocvičná jednota Sokol v Milevsku. Program začne v 18 hodin v milevské sportovní hale.

130 let na křídlech Sokola v Milevsku. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Organizátoři chtějí touto akcí oslavit ještě jednou loňské 130. výročí založení zdejší sokolské jednoty. Loni byla tomuto výročí věnovaná rozsáhlá dlouhodobá výstava v Milevském muzeu. Tělocvičná akademie se uskuteční také ve stejný den dopoledne, a to dvakrát – od 8.15 a 10 hodin. Tato představení jsou ale přednostně určená pro žáky škol. Vstupné na tělocvičnou akademii je 80 korun a pro děti a studenty do osmnácti let 40 korun.