Používání lepových pastí na myši je u nás zakázané. Zvířatům totiž způsobí pomalou a trýznivou smrt. "Přilepí se tak, že se vůbec nepohnou a jsou paralyzovaná. Naše sýkorka měla jednu polovinu těla totálně zalepenou. Štěstí v neštěstí bylo, že neměla zalepené oči ani zobák, což by bylo komplikovanější," uvedl předseda Záchranné stanice živočichů Makov Libor Šejna.

Krmítko v Makově sledují i Američané, občas přináší zajímavá zvířecí dramata

Přestože zalepená sýkorka vypadala hrozivě, v lepové pasti podle zvířecích záchranářů nebyla dlouho. Její očista jim dala hodně práce. "Na rozlepení se využívá popel, který by měl být co nejjemnější. Když polepené peří zasypete, tak se tím lep zneutralizuje a ztratí. Je to ale náročná práce, protože musíte brát každé peříčko zvlášť," vysvětlil Libor Šejna.

Zalepená sýkorka byla obalená nečistotami.Zdroj: Záchranná stanice živočichů MakovSýkorka z lepové pasti má stále problémy s jedním křídlem a musí se ještě zotavit. Do volné přírody by se měla vrátit na jaře.

Podobné případy v záchranné stanici čas od času řeší. "Někdy to byly i přilepené vlaštovky z mucholapek na hmyz. Za třicet let, kdy tuto práci děláme to byla asi desítka případů. Tento malý počet je ale dán tím, že ne každý nám zvíře přiveze," posteskl si Libor Šejna.