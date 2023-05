Švejkova padesátka, jejíž historie sahá až do šedesátých let minulého století, přiláká každoročně kolem dvou až tří tisíc lidí. Letos se uskuteční jedenáctý obnovený ročník, a to v sobotu 13. května.

Oblíbený turistický pochod nabízí trasy pro pěší i pro cyklisty, dlouhé i krátké, pro účastníky každého věku. Jak uvádí pořadatel Marek Anděl, každý rok se snaží vymezené trasy aspoň trochu pozměnit. „Všechny musí ideálně vést přes Putim, protože každý chce jít tudy," směje se. Novinkou je pětašedesátikilometrová trasa pro náročnější cyklisty. „Některým se padesátka zdála krátká, a tak máme nově delší i kratší 27,5 km," informoval s tím, že klasická padesátka pro pěší vede také jinudy než obvykle, například kolem Žižkovy mohyly u Sudoměře.

Z historie oblíbeného pochodu



Švejkova padesátka vznikla v roce 1967 a vedla z Tábora do Písku. Tehdy se parta turistů sebrala a vyrazila po státní silnici na pochod. Druhý ročník už startoval z Písku od kina Svět. Do sedmého ročníku měl pochod jen jednu trasu, od osmého dvě a od jedenáctého tři. S patnáctým ročníkem přibyla cyklotrasa a se sedmnáctým také vodácká trasa. Co se týče účasti, první ročník si vyšláplo 52 lidí, osmý 1302 a devátý už 2554 lidí. Rekordní účast byla v roce 1989, a to 8513 turistů.

Švejkovka se chodívala v dubnu a často pršelo nebo padal sníh. V letech 1979 a 1980 byla dokonce sněhová kalamita, napadlo 20 centimetrů sněhu.

Od obnovení se akce koná v květnu. Nápad na obnovení vznikl U Reinerů u piva, jak popsal organizátor Marek Anděl. „Když jsme s tehdejším senátorem Miroslavem Krejčou vzpomínali, jaké to bylo. Oba jsme ji chodili,“ připomněl s tím, že na první ročník pozval pár kamarádů. Nakonec dorazilo 370 lidí.

Švejkovka bude stejně jako loni začínat u hotelu OtavArena v Burketově ulici v Písku. Podruhé mohou účastníci pochodu startovat kromě Písku také z Protivína, a to u restaurace Belveder. V obou městech bude start průběžný od 8 do 10 hodin.

„Na startech účastníci obdrží vše potřebné v duchu původních pochodů," poznamenal Marek Anděl s tím, že očekávají obvyklou účast, i když volá a píše s dotazy i mnoho nových lidí, kteří plánují jít pochod poprvé.

Nejzásadnější ukazatel, který ovlivní účast, je vždy počasí. „Především maminky s malými dětmi vyrazí většinou jen v případě, že je příznivé počasí," podotkl organizátor. Riziko deště se tak například loni odrazilo na nejkratší trase, kterou si vyšlápla zhruba polovina lidí co obvykle. Nejsilnější účast byla za poslední léta v roce 2018, a to 3228 účastníků. Rekord zažila akce v roce 1989, kdy vyrazilo na trasy 8513 účastníků.

Startovné činí sedmdesát korun za osobu. Každý účastník na startu obdrží účastnický list s mapou, popisem zvolené trasy a dalšími propozicemi. Na trasách se tradičně sbírají razítka v kontrolních stanovištích, z nichž některé kontroly jsou tajné. Cíl pro všechny trasy je v Písku u hotelu OtavArena. Tam obdrží účastníci, kteří získali všechna razítka z kontrol na trase, diplom.

Z jakých tras si můžete vybrat?



Start z Písku:

13 km PĚŠÍ trasa z Písku do Putimi

po pravém břehu Otavy pod Hradišťským vrchem, kolem Zátavského mostu k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem

- pohodová pěší trasa po rovině, ideální pro rodiny s kočárky a malými dětmi

13,5 km PĚŠÍ trasa z Písku do Putimi

po levém břehu řeky Otavy, lesem nad Václavskými skalami, přes skalní vyhlídku Májovku, Čertovu strouhou, přes Zátavský most k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem

- atraktivní pěší trasa s krásnými výhledy pro všechny, které nudí rovina a hledají kratší trasu

20 km okružní PĚŠÍ trasa z Písku do Písku

přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Putimi, dále okolo soutoku Otavy a Blanice k Zátavskému mostu a po pravém břehu řeky Otavy zpět do Písku

- nejkratší okružní pěší trasa ideální délky pro všechny věkové kategorie

27,5 km okružní CYKLO trasa z Písku do Písku

přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Selibova, kolem Maletic a Hůrek podél Blanice do Putimi. Odtud k soutoku Otavy s Blanicí, a po pravém břehu řeky Otavy k Zátavského mostu a přes Hradišťský vrch zpět do Písku.

- krásná okružní kratší cyklotrasa pro rodinný výlet

50 km okružní PĚŠÍ trasa z Písku do Písku

přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky, Maleticemi a Myšencem do Protivína. Dále Budičovicemi, kolem Humňan k Sudoměři, a Lhotou u Kestřan do Putimi. Odtud k soutoku Otavy s Blanicí, a po pravém břehu Otavy zpět do Písku.

- královská disciplína Švejkovy padesátky - trasa je určena pouze pro pěší

65 km okružní CYKLO trasa z Písku

přes Smrkovice a Selibov, kolem Maletic do Skal a Protivína. Odtud přes Budičovice kolem Humňan k Žižkovo mohyle a dál přes Mladějovice a Čejetice do Štěkně, Kestřan a Putimi. Odtud k soutoku Otavy s Blanicí, a po pravém břehu řeky Otavy k Zátavského mostu a přes Hradišťský vrch zpět do Písku.

- „tak akorát dlouhá“ cyklotrasa Švejkovy padesátky pro vyznavače cyklistiky



Start z Protivína:

20 km PĚŠÍ trasa z Protivína do Písku

přes Klokočín, Maletice a lesní oboru Hůrky do Putimi, dále okolo soutoku Otavy a Blanice k Zátavskému mostu a po pravém břehu řeky Otavy do Písku (Zde trasa končí, není okružní.)

- pro velký zájem obnovena pěší trasa z Protivína s ideální délkou

42 km CYKLO trasa z Protivína do Písku

přes Budičovice a Štětice k Žižkově mohyle a dále kolem Mladějovic, přes Čejetice a Štěkeň do Kestřan. Odtud přes Lhotu u Kestřan do Putimi. Dále k soutoku Otavy s Blanicí a po pravém břehu řeky Otavy k Zátavského mostu a přes Hradišťský vrch do Písku. (Zde trasa končí, není okružní.)

- ideální délka trasy pro výlet na kole