V sobotu 11. května se bude konat dvanáctý obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu Švejkova padesátka. Jako tradičně budou připravené trasy dlouhé i krátké, pohodové i náročné, pro malé i velké, pro pěší i cyklisty. Letos opět mohou zájemci startovat i z Protivína a novinkou je okruh po píseckých hospodách.

Švejkova padesátka 2022. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Speciální trasu po píseckých hospodách už má v hlavě pořadatel Švejkovky Marek Anděl několik let. „Dlouho jsem váhal, jestli do toho jít, ale pivo ke Švejkovi patří, tak to zkusíme," okomentoval s tím, že vůbec nedokáže odhadnout, jaký bude o novinku zájem. Trasa bude mít 16,5 kilometru a zavede účastníky mimo jiné na pivo k Bábě Lišků, k Malířským, do hospody Na Kocourku, Na Zvíkově, U Jiřího z Poděbrad nebo k Sulanovi. Celkem zahrne okruh deset hospod, z nichž v každé je třeba vypít aspoň jedno malé pivo pro získání razítka.

Ostatní trasy pro pěší i cyklisty jsou víceméně podobné jako v minulých letech. Pozměněná je čtrnáctikilometrová trasa číslo dvě, která tentokrát vede víc přírodou. „To je koneckonců účelem Švejkovky, aby lidé vyrazili do přírody a užili si klidu a pohody," podotkl Marek Anděl, který celý týden před akcí prochází a značí jednotlivé trasy. Letos doufá i v přející počasí. „To se nám v posledních letech moc nedařilo, tak snad se konečně dočkáme. Máme připraveno 5000 propozic a map, tak může přijít hodně lidí," vtipkuje.

Start pochodu v Písku bude stejně jako v posledních letech u OtavAreny v Burketově ulici v Písku, a to v době od 8 do 10 hodin. Výjimkou je letošní novinka - trasa po píseckých hospodách. Na tu se vyráží s ohledem na otevírací dobu restaurací až v čase mezi 10. a 11. hodinou ze stejného místa.

Start z Protivína je také průběžný, a to od 8 do 10 hodin od Restaurace Belveder. Startovné je jednotné 70 korun za osobu. V cíli opět účastníci, kteří získají všechna razítka z kontrol na trase, získají diplom.

Jaké trasy budou na výběr z Písku?

13 km PĚŠÍ trasa z Písku do Putimi po pravém břehu Otavy

pod Hradišťským vrchem, kolem Zátavského mostu k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem (posílené odjezdy vlaků budou uvedené v propozicích, které účastníci dostanou na startu)

- pohodová pěší trasa po rovině, ideální pro rodiny s kočárky a malými dětmi

14 km PĚŠÍ trasa z Písku do Putimi

po levém břehu řeky Otavy, lesem nad Václavskými skalami, přes skalní vyhlídku Májovku, Čertovo strouhou, přes Zátavský most a letos novou trasou k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem (posílené odjezdy vlaků budou uvedené v propozicích, které účastníci dostanou na startu)

- atraktivní pěší trasa s krásnými výhledy pro všechny, které nudí rovina a hledají kratší trasu (nevhodná pro kočárky, odrážedla apod.)

16,5 km PĚŠÍ trasa z Písku do Písku - speciální Švejkova trasa po píseckých hospodách

Pozor! Čas startu pro tuto trasu je od 10.00 do 11.00 hodin.

Na každém kontrolním stanovišti získáte příslušné razítko po vypití minimálně jednoho malého piva!

- příjemná procházka městem a jeho nejbližším okolím pro pohodáře, kteří si chtějí udělat hezký den s pravidelným občerstvením.

23 km okružní PĚŠÍ trasa z Písku do Písku

letos nově přes Hradišťský vrch a přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Putimi, dále okolo soutoku Otavy a Blanice k Zátavskému mostu a po pravém břehu řeky Otavy zpět do Písku

- nejkratší okružní pěší trasa ideální délky pro všechny věkové kategorie

31 km okružní CYKLO trasa z Písku do Písku

kolem Klášterských rybníků přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Putimi. Odtud kolem rybníka Řežabinec přes Kestřany k Zátavského mostu a přes Hradišťský vrch zpět do Písku

- krásná okružní kratší cyklo trasa pro rodinný výlet

50 km okružní PĚŠÍ trasa z Písku do Písku

kolem Klášterských rybníků, přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky, Selibovem, přes Maletice do Protivína. Dále Budičovicemi a přes Heřmaň do Putimi. Odtud k soutoku Otavy s Blanicí, a po pravém břehu Otavy zpět do Písku

- královská disciplína Švejkovy padesátky - trasa je určena pouze pro pěší!

68 km okružní CYKLO trasa z Písku do Písku

kolem Klášterských rybníků přes Smrkovice a Selibov, kolem Maletic do Skal a Protivína. Odtud přes Budičovice a přes Heřmaň, oborou Hůrky do Putimi. Dál kolem rybníka Řežabinec do Kestřan a k Zátavskému mostu. Odtud přes Hradišťský vrch zpět do Písku.

- „tak akorát dlouhá“ cyklotrasa Švejkovy padesátky pro vyznavače cyklistiky

Jaké trasy budou na výběr z Protivína?

24 km PĚŠÍ trasa z Protivína do Písku

přes Skály do Selibova a lesní oborou Hůrky do Putimi, dále okolo soutoku Otavy a Blanice k Zátavskému mostu a po pravém břehu řeky Otavy do Písku (Zde trasa končí, není okružní.)

- pro velký zájem obnovena pěší trasa z Protivína s ideální délkou

39 km CYKLO trasa z Protivína do Písku

přes Budičovice a Heřmaň, oborou Hůrky do Putimi. Dál kolem rybníka Řežabinec do Kestřan a k Zátavskému mostu. Odtud přes Hradišťský vrch do Písku. (Zde trasa končí, není okružní.)

- ideální délka trasy pro výlet na kole