/FOTOGALERIE, VIDEO/ Předpověď počasí už několik dní předem slibovala hojnou účast. Ta se potvrdila a na trasy sobotní Švejkovy padesátky vyrazilo kolem dvou a půl tisíce registrovaných.

Švejkova padesátka. | Video: Lucie Kotrbová

Dvanáctý obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu, který startoval v areálu OtavAreny, nabídl trasy pohodové i náročné, pro malé i velké, pro pěší i cyklisty. Kromě Písku bylo možné vyrazit také z Protivína.

Letošní novinkou byla speciální trasa dlouhá 16,5 km po píseckých hospodách. Rodiny s malými dětmi nejčastěji volily nejkratší 13 km dlouhou trasu do Putimi, odkud se jelo zpět do Písku vlakem. Podobně dlouhá, avšak terénem náročnější, byla 14 km dlouhá trasa přes skalní vyhlídku Májovka také do Putimi. Pěší mohli vyrazit také na okružní trasu dlouhou 23 km anebo si troufnout na královskou disciplínu, tedy 50 km. Pro cyklisty byly nachystané dvě trasy, a to 31 km nebo 68 km.