Podrobné analýzy nálezu na specializovaných odborných pracovištích přinesly mnoho zajímavých výsledků. Rozbor dřeva relikviáře odhalil materiál a stáří jednotlivých schrán. Mladší truhlička z modřínového dřeva byla pomocí radiokarbonové metody datována do období let 1290 – 1394 a starší z dubového dřeva pochází z let 338 – 416 n. l. Stářím spadá tedy do doby, kdy podle legendy sv. Helena objevila Svatý Kříž a hřeby spojené s ukřižováním Krista při návštěvě Jerusalema.

Na základě dalšího podrobného výzkumu nálezu je vidět, že si naši středověcí předci uloženého fragmentu hřebu velmi vážili a přikládali mu obrovskou důležitost. Podobné artefakty byly součástí korunovačních pokladů císařů a králů. Pouhé přemístění takovéto relikvie muselo být povoleno papežem. Milevský relikviář i samotný Svatý Hřeb se svým kulturně - historickým významem řadí mezi nejcennější poklady České republiky.

Pozůstatky relikviáře i samotný hřeb jsou v současné době uloženy v našem mateřském klášteře v Královské kanonii premonstrátů na Strahově. V Milevsku momentálně nemáme vhodné podmínky pro trvalé deponování či trvalé veřejné vystavení tohoto nálezu. V současné době usilovně pracujeme na získání prostředků na rekonstrukci dalších částí milevského kláštera, aby mohla vzniknout nová expozice určená pro samotný nález relikviáře i Hřebu.

Ve dnech 13. a 14. září jako součást oslav svátku Povýšení svatého Kříže budou mít ale návštěvníci milevského kláštera jedinečnou a tento rok již neopakovatelnou možnost Svatý Hřeb v Milevsku uctít a prohlédnout si ho v klášterní děkanské bazilice Navštívení Panny Marie. Celou akci doprovází přednášky odborníků, komentované prohlídky kláštera a koncerty.

Petra Kramperová, expozice milevského kláštera