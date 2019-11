Každoročně chovatelé na byňovské farmě vykrmí a prodají mnoho hus lidem z celé republiky. Naďa Hrvolová, vedoucí střediska chovu hus, má s chovem a jejich prodejem letitou zkušenost.

„Vykrmujeme husu tři až pět měsíců, husy mají možnost být ve výběhu. Na Vánoce jsme měli připravených 3000 hus, teď už nám zbývá 2000 hus. Máme svoje vyšlechtěné husy, jsou bílé. Když husu vykrmujeme pět měsíců, tak má více sádla,“ vysvětluje Naďa Hrvolováz byňovské farmy, odkud si živé husy před svatým Martinem odváží zájemci z Klatov i z Moravy.

Podle jejích slov má totiž husa z byňovské farmy výjimečnou chuť. „Lidé si chválí, že husy od nás jsou dobré. Já jsem tedy husu z obchodu ještě neochutnala. Krmíme ze začátku granulemi, pak mají pšenici a pasou se na louce. Nejsou tu zavřenév hale. Jednou do roka máme housata,“ přiblížila s tím, že byňovská husí farma funguje už téměř padesát let. „Dříve se takhle husy neprodávali na Martina, během zhruba osmi let se o ně zvýšil zájem. V minulosti se husy prodávaly hlavně na svatého Štěpána,“ porovnala chovatelka.

Husu peče klasicky. „Posolím, pokmínuji. Co kilogram husy, to hodina v troubě. Pětikilovou husu lidé za dvě hodiny neupečou,“ přemítá.

Husu z byňovské farmy do zlatova upečenou připravuje každoročně tým šéfkuchaře Luďka Hausera z českobudějovických Masných krámů. „Maso není tak tučné, je to lahůdka. Na Svatomartinské posvícení chystáme i pečínku z husích jatýrek, husí paštiku … a samozřejmě čtvrtku dozlatova pečené husičky. Je to porce dá se říci pro dva. Jsou u toho drbáky, houskový knedlík, bramborový knedlík, červené zelí s rozinkami a pečené jablko,“ líčí šéfkuchař. Porce husy vyjde v Masných krámech na 369 korun. „Prodáme tak 450 porcí za čtyři dny,“ říká šéfkuchař, podle kterého je lepší péci husu pomalu. „Pečeme ji v konvektomatu, což je pečení s párou, takže maso není vysušené,“ prozrazuje.

Na svatomartinské posvícení se chystá i Martin Hruška z krajského města. „Na husu jdu letos poprvé. Oslavím tam nejen svátek, ale i maturitu. Poukázku do Masných krámů jsem dostal za maturitu. Přes prázdniny jsem byl pryč, ale pak jsem našel, že v listopadu mají tuto speciální akci a hned jsem rezervoval stůl. Těším se na oslavu a na husu, kroužek se k ní bude hodit,“ líčí.

Na husu si zajde i Kateřina Vovsová. „Husu doma nepřipravuji, proto s rodinou rádi využijeme jednou za rok příležitost dát si ji v restauraci. Bereme to jako příležitost dobře se najíst a strávit příjemný čas s blízkými.“