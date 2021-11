Ve vyhlášené písecké restauraci Ostrov vaří od října francouzský kuchař Thomas Venel. V minulosti pracoval v michelinských restauracích v Anglii, kvůli tehdejší přítelkyni odešel do Čech a dva roky vařil ve známých pražských restauracích Don Giovani a SOHO Restaurant.

Thomas Venel vaří už více než dvacet let. | Foto: Deník/Jana Urbanová

V České republice žije už třináct let, z toho poslední dva roky v Písku. „Vařil jsem od mala s maminkou. O víkendu k nám domů chodily často návštěvy, takže trávila hodně času v kuchyni. Sestra jí nechtěla pomáhat, tak to zbylo na mě. Od té doby vařím a baví mě to. Studoval jsem pět let kuchařský obor,“ vysvětluje Thomas a dodává, že nejraději má samozřejmě francouzskou a českou kuchyni. „Českou klasiku jako je svíčková ale moc nemusím. Dám si raději třeba guláš nebo sekanou v housce,“ usmívá se Thomas.