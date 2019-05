Písek - V loňském roce uspořádal spolek Přátelé Kamenného mostu Svatojánskou slavnost spojenou s procesím ke slavnostně ozdobené soše sv. Jana Nepomuckého na Kamenném mostě.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Kamenném mostě v Písku. | Foto: Archiv spolku Přátelé Kamenného mostu.

Protože jeho členové chtějí obnovit a udržet tradici, která kdysi v Písku byla a patří ke Kamennému mostu, tak i v letošním roce vyjde v sobotu 18.5. v 10.00 procesí od kostela Narození Panny Marie na Bakalářích a na mostě u Nepomukovy sochy pak zazní požehnání a svatojánské písně. Tento patron mostů, komunikace mezi lidmi, dobré pověsti a všech lidí od vody se narodil kolem roku 1345 v Pomuku a zemřel 20. března 1393 v Praze. Podle legendy neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie jejímu manželovi, Václavu IV. a ten proto nechal Jana Nepomuckého mučit a nakonec svrhnou do Vltavy. Pravda je prozaičtější. Ve skutečnosti se tento svědomitý kněz, úředník a generální vikář pražské pražské arcidiecéze dostal do centra bojů, které vedl pražský arcibiskup Jan z Jenštejna s králem Václavem IV. a ve kterých šlo o zrušení bohatého benediktinského kláštera v Kladrubech. Jeho majetek chtěl král použít na financování nově vzniklého biskupství. To se díky tomu, že Jan Nepomucký pečlivě dodržel časové lhůty na vznesení námitek proti novému opatovi kladrubského kláštera a právě králově liknavosti při loveckých kratochvílích na hradě Žebrák, nestalo. Královy plány tak byly zmařeny a Jan Nepomucký umučen. Sv. Jan Nepomucký byl blahořečen 31. května 1721 a svatořečen 19. března 1729.