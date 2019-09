Jak uvedl mluvčí JE Temelín Marek Sviták, o uplynulém víkendu letošní temelínskou svatební sezonu ukončily hned dva obřady.

Toho posledního letošního se zúčastnilo 35 svatebčanů. Obřad se uskutečnil v romantickém zámeckém parku u Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Své ano si nedaleko chladicích věží řekl mladý pár z Českých Budějovic.

Na konci srpna tu starosta obce Temelín Josef Váca oddal manžele Vindišovi. Dagmar Vindišová si unikátní místo pro svůj den vybrala proto, že jako dítě žila ve vesnici Podhájí poblíž obce Temelín. „Pak nás vystěhovali kvůli elektrárně, ale tohle místo byla pro mě srdeční záležitostí. Proto jsme si vybrali Hrádek u Temelína,“ popsala žena, která byla s oddávajícím starostou velmi spokojená.

Místo obřadu si manželský pár rezervoval půl roku předem. A pozval 45 hostů. „Svatby se zúčastnil i pětiletý syn Radim. Mám ještě devatenáctiletou dceru. Ta mi šla za svědka. Další dítě neplánuji,“ svěřila se 41letá žena. S manželem Radimem starším o rok si vybrali vlastní hudbu. „Hrála nám tu hudba, kterou jsme pouštěli do reproduktorů z MP3 přehrávače,“ komentovala nevěsta.

Sama zvolila korzetové princeznovské šaty. „Měla jsem bílé šaty s vlečkou, k večeru jsem se převlékla do jiných šatů,“ vylíčila. Svatební den si pochvaluje. „Bylo to krásné, svatebčanům se to moc líbilo. Bylo krásné počasí, měli jsme 31 stupňů. Bránu jsme měli u rybníčku u takového ostrůvku,“ vzpomíná na obřad z 31. srpna 2019 Dagmar Vindišová, jež žije v Krašlovicích u Vodňan. Nyní tráví svatební cestu v Chorvatsku.

První svatba se u temelínské elektrárny uskutečnila 7. 7. 2006. Mluvčí JE Temelín Marek Sviták připomněl, že největšími svatebními vozy byly tři kamióny v roce 2012. Nejvíce svateb v jednom dni, konkrétně tři, proběhlo 8. 9. 2012. Jubilejní 50. svatba proběhla v pátek 13., konkrétně 13. 9. 2013. V květnu 2017 se v parku u elektrárny poprvé žádalo o ruku.