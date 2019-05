Píseckým hokejbalistům teklo do bot, když po dvou úvodních střetnutích na půdě soupeře prohrávali v sérii hrané na tři výhry poměrem 0:2. Doma museli odvracet hrozící konec sezóny. To se podařilo, proto se v sobotu 11. května v útočišti Pedagogu hrálo rozhodující utkání.

Píseckou sestavu posílil i hokejový gólman Jakub Kovář, který se nevešel do nominace na probíhající mistrovství světa. Hosté začali dobře. Už v 8. minutě šli po brance Marka Kabeleho do vedení. Českobudějovický Malecha záhy srovnal průběžný stav zápasu, ale pak se střelci odmlčeli. Skóre 1:1 bylo aktuální až do 38. minuty, kdy se trefil v útoku nastupující Jakub Kovář. Když náskok Švantláku později navýšili Vít Šimůnek a Radek Volf, domácí se na odpověď nezmohli.

5. Semifinále

SK Pedagog - HC ŠD Písek 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Malecha (Bárta O., Kvítek) - 8. Kabele (Šimůnek), 38. Kovář, 44. Šimůnek (Volf J.), 45. Volf L. (Tajbl).

Konečný stav série 2:3.