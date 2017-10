Svachova Stará studna ohromila i Skoty

Svachova Lhotka - V destilérce Českokrumlovska se rodí vysoce kvalitní česká whisky. Mladý destilát představil tým Svachovky.

Pivovar ve Svachově Lhotce doplnila i destilérka. Co tajemného se dělo a děje za jejími zdmi, ve čtvrtek při zahájení Skotských dnů Svachovky odhalil tým lidí, který výrobou produktů destilérky dýchá a žije.

Představil mladý destilát – budoucí whisky značky Svach´s Old Well, česky řečeno Svachova Stará studna. Hlubokou starou, kamennou studnu totiž na Svachovce objevili během přestavby hospodářských budov na místní destilérku, ovlivňuje ovzduší ve sklepě se sudy a stala se tak jedním ze symbolů nového loga. Během Skotských dnů, které potrvají do konce listopadu, doplní degustace mladého destilátu menu z tradičních národních pokrmů Skotska.

„Náš společný sen se stává skutečností,“ uvedl majitel hotelu Svachovka Václav Cvach. „Dnes jsme představili první produkt, který tady vznikl zhruba před rokem a půl. Sníme o něm od té doby, co tu vznikl pivovar, protože ještě před vznikem pivovaru jsme tady destilérku chtěli mít a vyrábět v ní whisky. Abychom mohli vyrábět whisky, musíme tu dělat i další věci, jako pálenky a likéry. A myslím, že děláme dobré.“

Jak to s výrobou whisky vlastně je, vysvětlil destillery master a šéfkuchař na Svachovce Lukáš Andrlík, který posbíral několikaleté zkušenosti ve Skotsku nejenom v oblasti vaření, ale také ohledně výroby skotské whisky.

„Whisky je destilát ze sladového ječmene, který zrál v sudech minimálně tři roky. Pak teprve se dá nazývat whisky,“ popisoval Lukáš Andrlík. „My jsme nyní ve fázi, kdy náš destilát má rok a více. Proto jsme nyní udělali zajímavou edici, která se ve Skotsku nebo ve světě označuje jako new spirit. Lidé se v této fázi seznamují s tím, jaká asi budoucí whisky bude. My jsme tento mladý destilát Single Malt Spirit nazvali History begins – Historie začíná.“ Tým Svachovky je přesvědčen, že začíná psát naprosto odlišnou historii v dějinách výroby české whisky. Chtějí ji postavit na vysoké kvalitě, která se bude blížit skotské whisky. Nebudou dělat míchané whisky, budou produkovat pouze singl malty ze sladového ječmene a možná i nějaké edice čistě ze žita.

„Nechceme dělat stejnou whisky jako Skotové, ale bereme si z nich příklad,“ říká Lukáš Andrlík. Svachovka patrně jako jediná v Čechách kupuje sudy po bourbonu, sudy po Jacku Daniel´sovi a dalších nápojích přímo z Ameriky a Británie. „I když je to cesta složitá a strašně nákladná, nám to za to stojí. Chceme, aby výsledný produkt byl opravdu vynikající,“ říká Václav Cvach. Manažeři dvou významných skotských destilérií, se kterými destilérka Svach spolupracuje, se velmi pochvalně vyjádřili o odebraném vzorku a potvrdili, že se chuť budoucí whisky ubírá správnou cestou. Velkou zásluhu přiřkli přípravě sladu v místním pivovaru, správnému použití sudů a umu i citu destilatéra.