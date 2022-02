Kintzl se narodil v Praze 23. února 1934, ale už roku 1939 se jeho rodina přestěhovala do Sušice, kde dlouhá léta žil. Poté pracoval jako učitel v Hartmanicích, Srní a Kašperských Horách. V důsledku neustálých konfliktů s režimem byl v roce 1975 donucen učitelské povolání opustit a dalších čtrnáct let pracovat v kotelně jako topič. Zápornou stránkou věci bylo, že Kintzlovy děti nesměly studovat, kladnou stránkou ale bylo, že této doby využil ke skládání svého „šumavského archivu“.

V Kašperských Horách žije dodnes a věnuje se turistice, sportu, sbírá příběhy o starých, dnes už zaniklých, osadách a obcích, které v bouřlivém 20. století zmizely z mapy šumavského kraje. Publikuje články a knížky, pracoval jako poradce při natáčení českého kriminálního televizního seriálu Policie Modrava, jezdí po besedách a pořádá přednášky. Spolu se scenáristou Janem Fischerem natáčí Emil Kintzl seriálový pořad „Zmizelá Šumava“.

První lyže nevyrobili v Krkonoších, ale na Šumavě, tvrdí legenda

Je velmi oblíbeným milovníkem Šumavy a tak se dostal i do deskové hry Milujeme Šumavu, která byla vyrobena v rámci projektu WeLoveŠumava a tak se i jeho členové přidávají k blahopřání: „Dneska slaví narozeniny Šumavská Legenda Emil Kintzl. Přejeme hodně zdraví a další desítky nachozených kilometrů po naší milované Šumavě,“ popřáli další nadšení šumaváci.

K přání se připojil i fotograf Šumavy Jan Kubita, který i dokonale vykreslil, jaký Kintzl je: „Je neúnavně aktivní. Zúčastňuje se všech možných akcí tady na Šumavě. On a paní Malá jsou ikony Šumavy. Navíc je neustále aktivní i ve sportu, má chalupu v Kašperkách hned u sjezdovky. Třeba pár dní poté, co ho propustili z nemocnice po operaci srdce, mu doktor v pondělí řekl, že by měl s lyžemi ještě počkat, tak řekl, že tedy ano, a že půjde až v pátek.“

Tradici tisku chtějí ve Vimperku udržet, ale chybí lidé

Kromě všeho zmiňovaného se ale tato legenda také zasloužila o to, že bylo na Šumavě osazeno zpět několik křížků. Na jednom z nich spolupracoval i s dalším nadšencem, kterým je Lukáš Milota z Annína a ani ten nezapomněl popřát. „Včera to byly samé dvojky a když ty dvojky všechny sečteme a vynásobíme, vyjde nám 88. A přesně tolik let je dnes panu Emilu Kintzlovi. Je to fajn člověk a fenomenální Šumavák. Přeju mu, ať mu to pořád šlape, jezdí a výborně myslí. A ať se má dál skvěle s jeho paní Naďou,“ popřál Milota.