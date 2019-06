„Jedná se o veřejný zdroj vody v místní části Ráztely, který je volně přístupný a v případě potřeby ho mohou využívat všichni obyvatelé,“ vysvětlil starosta Josef Vejšický.

Na jednání zastupitelů zazněly i názory, že by se po případném prodeji mohlo stát, že by byla studna zrušená a místo by bylo využívané jako parkovací plocha. Zastupitelé se rozhodli ji neprodat, aby zachovali tento zdroj vody pro místní obyvatele.