Už podruhé to bylo právě do města, které nikdy nespí. Písecká skupina letěla z Vídně a přes Amsterdam. „Na místě jsme kromě Manhattonu, Brooklynu, Wall Street a pamětihodností navštívili i obě místa, kde žil Jiří Voskovec. Viděli jsme sochu Antonína Dvořáka v místech, kde složil Z nového světa z doby, kdy byl ředitelem Newyorské konzervatoře, na žádost žáků jsme navštívili i filmová místa, kde se natáčely Přátelé, Jak jsem poznal vaši matku, Sex ve městě, Krotitelé duchů a další,“ vyjmenoval ředitel školy Pavel Sekyrka, který spolu se dvěma kolegyněmi studenty doprovázel.

Na programu bylo také molo, kde v roce 1912 vystupovali trosečníci z Titanicu, průjezd domu Dakota v Central Parku, kde byl smrtelně postřelen John Lennon a kde se natáčel Polanského film Rosemary má děťátko, dům Woodyho Allena u Central Parku, muzeum American Natural History Museum (Noc v muzeu) či památník 9/11 a řada jiných míst.

Pavel Sekyrka podnikal exkurze ještě se svými studenty na gymnáziu ve Strakonicích. Studenty písecké obchodní akademie vzal na první výlet na jaře roku 2012 do Říma. „Vždy jsme ubytováni v Českém poutním domě Velehrad téměř u bran státu Vatikán. Izrael jsem uskutečnil s našimi studenty na konci roku 2013 a v té době již probíhal plán na exkurzi do Ameriky pro začátek roku 2015,“ podotkl ředitel.

Studentům se vždy snaží zařídit co nejpříznivější cenu exkurze. „S kolegou z cestovní kanceláře sledujeme měsíce dopředu ceny letenek. Zpáteční letenka i s pojištěním a objednaným autobusem na letiště stála jednoho studenta 15 700 korun. Z Písku jsme jeli na letiště do Vídně, z Vídně jsme letěli do Amsterdamu a z Amsterdamu do New Yorku. Ubytování v luxusním hotelu v centru se snídaní, které zajistila a domluvila kolegyně Hana Svobodová, stálo 5100 korun, pak 32 USD metro na týden a všechny ostatní monumenty jsme navštěvovali buď zdarma nebo za dobrovolné vstupné, vyjma dobrovolné vyhlídky na Empire State Building, kterou navštívili zájemci,“ popsal Pavel Sekyrka s tím, že najíst se dá v kiosku či restauraci na každém rohu a za dobré ceny.

Studenti ale v New Yorku ještě bohatě nakupovali, jelikož hlavně značkové oblečení je tam zpravidla i o polovinu a někdy skutečně až o 70 procent levnější než v našich obchodech.

Zájem o New York byl obrovský. Možnost zúčastnit se mají studenti všech ročníků. „Do New Yorku létáme z kraje kalendářního roku, aby se mohli zúčastnit ještě studenti maturujících ročníků. Původně jsem měl vzít sebou opět 25 studentů, ale v „Den D“, kdy se měli zájemci proti záloze zapsat na exkurzi, stáli před sekretariátem někteří už od šesti hodin od rána. Rozhodl jsem se navýšit počet účastníků na 45, přestože jsem věděl, že organizačně připravuji pro nás tři učitele mimořádně náročný týden. Přesto se na 25 dalších studentů nedostalo. Sedmdesát lidí s sebou ale vzít na takovou akci nemůžete,“ uvedl ředitel.

A proč právě New York? „Přece jenom je snem každého mladého člověka navštívit Ameriku a hlavně „město, které nikdy nespí“. Opakovaně jsem licitoval s myšlenkou, že bychom si z New Yorku odskočili vlakem do Washingtonu, ale pokaždé je to náročné i tak a nevyjde to. A samozřejmě lákavé by pro ně by bylo i západní pobřeží, ale třeba přesun ze San Francisca do okolí a Yellowstonského národního parku je v tomto počtu už velmi náročný, stejně jako celá akce finančně. Tak i tak to berou studenti za splnění snu, navštíví Ameriku a právě New York se svou střední školou již v 16 letech,“ vysvětlil Pavel Sekyrka.

Právě za New York jsou podle něj ochotni vydat peníze. Ve srovnání s tím o polovinu levnější Barcelonu o dva roky dříve zájem neměli. Nejvíc táhnou opakovaně Paříž, Londýn, Amsterdam, Řím, Vídeň a Berlín.

V plánu už jsou další exkurze. „V listopadu bych rád opět zopakoval expedici do Izraele, na jaře příštího roku vezmu studenty opět do Říma a o rok později bychom letěli na exkurzi do Řecka, do Athén. V rámci Erasmu, který administrují naše schopné kolegyně jazykářky, letí letos studenti ještě na Kypr, do Irska, Estonska a Portugalska,“ dodal ředitel Obchodní akademie Písek.