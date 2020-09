V Písku se mělo nadcházející sezonu konat 16 maturitních plesů. Podle informací ředitele Centra kultury města Písku (CKMP) Josefa Kašpara to v současné době vypadá, že se minimálně polovina zruší.

Ze strany CKMP však k rušení nedochází. „My jsme připraveni plesy uspořádat, a to podle přání maturantů. Máme připravené varianty od krátkého slavnostního večera až po klasický ples,“ uvedl Josef Kašpar jako reakci na zvěsti, že by snad plesy měli rušit. „Obrátilo se na mě několik učitelů, že tyto informace někde zaslechli, ale není to tak. Není ani pravda, že bychom zdražovali naše služby. Finální cena plesu kopíruje ceny z minulých let,“ doplnil ředitel.

Už delší dobu je jasné, že plesy nebude možné pořádat pro téměř tisíc lidí za běžných podmínek. „Řešili jsme i variantu rozdělení kulturního domu na dva sektory, ale není to ideální,“ nastínil s tím, že nyní je navíc další komplikací poslední opatření, a sice nutnost míst k sezení pro všechny účastníky. Navíc do plesové sezony může být vše jinak.

Kulturní dům v Písku má dostatečnou kapacitu i co se týče míst k sezení. Prioritou v případě uspořádání plesu bude bezpečnost. „Jsme schopni zajistit to tak, aby bylo všechno v pořádku. Přesto naprosto chápu, když se maturanti rozhodnou ples zrušit. Je však k zamyšlení, když ples přesunou jinam, třeba na vesnici, v domnění, že tam to půjde hladce,“ podotkl Josef Kašpar s tím, že i informace o přesunu jinam zaznamenal.

Co se týče dalších naplánovaných akcí, rušení se zatím týká hlavně vnitřních koncertů. „Museli jsme přesunout na jaro koncert kapely Citron. Na druhou stranu je to ale pro nás výzva, takže se snažíme vymyslet, jak například ještě nějaké akce udělat venku. V rámci adventních koncertů například chystáme Chinaski v zahradě kulturního domu. Je jasné, že dovnitř se teď lidem moc chtít nebude,“ poznamenal ředitel CKMP.

Nižší návštěvnost je patrná například u kina Portyč. To ale funguje dál stejně jako Divadlo Fráni Šrámka. Divadelní představení, která se přesunula z jara, se konají podle plánu. Některá jsou dokonce vyprodaná.

Přesunulo se také taneční. „Jednak jsme nenaplnili druhou skupinu a jednak tančit v rouškách by asi nebylo nic příjemného,“ dodal Josef Kašpar s tím, že nejhorší je, že se vlastně nedá nic plánovat, protože nikdo neví, jaké opatření přijde třeba hned zítra.