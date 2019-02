Písek – Předáním stavby ve čtvrtek 24. ledna začíná další z akcí zkrášlujících prostředí písecké obchodní akademie. Tentokrát přichází na řadu nádvoří školy, kde během následujících měsíců vznikne prostor pro letní stravování na vyvýšené terase s kašnou a vřídly a vestavěný amfiteátr pro divadlo, kapelu, výuku v exteriéru či relaxaci studentů.

Chybět nebude ani nová zeleň. To vše se udělá současně s výměnou kanalizace a vodovodu.

Rekonstrukce vyjde na 7,8 milionu korun, z čehož 6,5 milionu zaplatí Jihočeský kraj coby zřizovatel školy a zbytek doplatí obchodní akademie ze svých zdrojů.



Hotovo by mělo být v polovině května. „Pak bude následovat ještě výsadba, ale předpokládáme, že si nové nádvoří včetně kašny s vřídly užijí studenti ještě v tomto školním roce,“ uvedl ředitel školy Pavel Sekyrka.



Autorem projektu je ateliér Heritas, který už školu dobře zná. Projektoval půdní vestavbu, jídelnu, obnovu interiéru vstupu do školy a arboretum. „Architektonicky a technicky nádvoří navazuje na již hotové arboretum a rekonstruovanou kuchyni,“ zmínil ředitel.



Obchodní akademie se do areálu, který sdílí se střední zemědělskou školou, přestěhovala v roce 2013 a o dva roky později se stala správcem objektu. Od roku 2016 se zde postupně udělala půdní vestavba, kde jsou nové třídy, kabinety, studentský klub, bufet, knihovna či aula. Nová je také jídelna a arboretum. Kompletně i s nádvořím se tady proinvestovalo 88 milionů korun. „Nebylo by to možné bez vizionářského přístupu Jihočeského kraje,“ doplnil Pavel Sekyrka.



Vynaložená práce i peníze se vrací zájmem studentů. V současné době je otevřeno osm naplněných tříd.