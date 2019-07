Písek - Během práce na našem projektu Kameny zmizelých jsme se seznámili s paní Bolardtovou. V průběhu května jsme měli tu čest se s ní několikrát osobně setkat a naslouchat jejímu velmi milému a přátelskému povídání.

Takto vypadala Prokopova ulice před rekonstrukcí. | Foto: Deník/Libuše Kolářová

Nejprve nám v naší škole povídala, co si pamatovala o své babičce Anně Budilové. Anna Budilová je jedna z devíti osob, která bude mít v Písku od 5. září svůj kámen a jako jediná z těchto devíti lidí hrůzy války a holocaustu přežila a vrátila se domů, do Prokopovy ulice čp. 362. Zde měl bratr Anny Budilové, Robert Kohn, před válkou výrobnu a prodejnu likérů. Na dalším setkání, tentokráte u ní doma v Prokopově ulici, nám paní Bolardtová poskytla fotografie domu a úřední spisy týkající se stavby a postupného rozšiřování samotného domu a jeho dalších příslušenství. Dle fotografií jsme poznali místa, kde byly fotografie pořízeny. Dozvěděli jsme se zajímavé informace z historie tohoto domu. Byl původně přízemní, další patra byla přistavěna později. Z nákresů vyplývalo, že dům měl být původně patrový, to se tak však nestalo a nám zůstala otázka: „Proč?“ Domníváme se, že nebyl dostatek financí na stavbu patra. Velmi podstatná výrobna likérů pana Roberta Kohna byla uvedena do provozu 12. října 1922. Po válce byla z této výrobny zřízena výrobna trvanlivého pečiva a cukrářská dílna. Dnes je tento de facto přístavek o něco větší a je přestavěný na letní kuchyni, kterou paní Bolardtová se svým manželem užívají.