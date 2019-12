Desítky studentů oboru psychologie Jihočeské univerzity České Budějovice se nyní střídají na praxi v písecké psychiatrické nemocnici.

Psychiatrická nemocnice Písek. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Oceňují vstřícný přístup zdejších zaměstnanců, těsný kontakt se zdravotnickou realitou, praktickou činností v nemocnici. Ale také postupný zisk odborné zručnosti, přínosné je pro ně také vstřebávat atmosféru jediného zdravotnického zařízení tohoto typu v kraji. „Snažíme se je vzít do skutečného léčebného procesu, aby laicky řečeno zjistili, jak to opravdu vypadá v praxi. Něco jiného je se učit teorii v přednáškovém sále a jinak vypadá realita,“ uvedl primář nemocnice MUDr. Marián Koranda. „Náš zaměstnanec se jim věnuje individuálně a oni se mohou daleko intenzivněji zapojit do jednotlivých činností. Stejně tak se dostanou velmi blízko k diagnostickým metodám i jsou součástí jednotlivých terapií,“ doplnil primář. „Je to oboustranně výhodná spolupráce. Aby se ze studentů stali psychologové, musí se už na škole naučit pracovat v běžném provozu zdravotnického zařízení. A praxe v psychiatrické nemocnici má své nesporné přínosy,“ říká vedoucí terapeut Jiří Kůs. „Na druhou stranu mohou nemocnice praktikující psychology zaujmout a přilákat je po ukončení studia do svých týmů už jako plnohodnotné zaměstnance,“ dodává.