O tom, jak využít po Novém roce zábavně vánoční stromeček, ví své obyvatelé vesnice Čížová na Písecku. Netradiční akce s názvem Hod vánočním stromkem se zúčastnily v sobotu na fotbalovém hřišti rodiny s dětmi. Soutěž přichystali členové Sboru dobrovolných hasičů Zlivice s obcí Čížová.

Pořadatel Petr Kropáček ujasnil pravidla soutěže, kterou uspořádal již pojedenácté. „Tehdy jsme se domluvili v hospodě, že po Novém roce vypotíme vánoční cukroví, a to tak, že budeme soutěžit v hodu vánočním stromečkem. Zpočátku to byla zábava pro dospělé, ale postupně je tu čím dál více dětí,“ přiblížil soutěž do které se v sobotu zapsalo 70 účastníků. Ti byli rozděleni do pěti kategorií. Začínaly děti.

Ti nejmenší házeli malinkým stromkem o velikostí dlaní. Edita Komrsková přišla s dvěma syny. „Úplně super to nebylo, nehodil jsem tolik jako minule. Loni jsem hodil více. Zapomněl jsem, jakou taktikou jsem vloni házel. Soutěžím v kategorii šest až deset let,“ vyprávěl místní chlapec Jindřich Komrska. „Já už jsem také házel. Stromek těžký nebyl,“ doplnil osmiletý bratr Adam. Jiří Šimeček dorazil na fotbalové hřiště s rodinou. „Těšíme se na hod od rána. Přinesli jsme si vlastní stromeček, s dětmi jsme trénovali. Stromeček je potřeba chytit na těžišti. Konkrétní taktiku nevím, musím to zkusit,“ usmíval se tatínek.

Další soutěžící toužil po vítězství. „Loni jsem byl druhý, letos chci být první. Když je stromek moc košatý, tak to není dobře. Beru ho uprostřed a hážu ho jako oštěp. Co mi padne do ruky, to vyberu,“ smál se Lubomír Polanský z Písku. Hodu se zúčastnil i ženský tým hasiček. „Házela jsem smrčkem, měl asi metr, byl nejlepší,“ vylíčila hasička Renáta Milena Kostohryzová.

Kromě pohárů, medailí a plyšáků byla mezi cenami i poukázka na výběr vánočního stromu ze Žďáru.