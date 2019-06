Přihlásit se mohou družstva i jednotlivci základních škol, domů dětí, střeleckých klubů, či jiných zájmových sdružení, ale i jednotlivci z řad veřejnosti.

Soutěžit se bude v kategoriích mladší - do 12 let a starší - do 16 let. "Soutěžící ale musí doprovodit někdo dospělý, tedy osoba starší 18ti let," připomínají organizátoři. Je možné použít i vlastní zbraň, která je v držení doprovodu. Prezence závodníků začíná ve 12 hodin.

Soutěžit se bude na střelnici SSK Milevsko, která je v Týnické ulici.