Šestý ročník Kočí Algorit streetball cup je na spadnutí. Turnajové klání se pod širým nebem na Velkém náměstí odehraje v sobotu 17. srpna. Celou akci pod Záštitou starostky Písku odstartují v 10.30 hodin úvodním slovem pořadatelé společně se starostkou Mgr. Evou Vanžurovou. Komentátorem bude roky prověřený Milan Matějka. Loňské prvenství se bude snažit obhájit tým Black and White (Petr Šlechta, Radek Šlechta, Radek Duda, Daniel Pecka).

Turnaj se odehraje ve dvou kategoriích dospělí a mládež do 15 let hracím systémem 3x3. Součástí klání budou individuální soutěže ve smečování a v trojkách, ve kterých hráči předvádějí velké parádičky. Přihlašovat do turnaje je možné do 10. srpna nebo po domluvě i déle na tel: 731 439 613 nebo na e-mailu streetball@koci.eu. Další informace najdete na http://www.koci.eu/streetball.htm.

„Určitě se bude na co dívat. Budeme rádi za velkou diváckou kulisu,“ zvou za organizátory Petr Čáp, jednatel společnosti ALGORIT CZECH s. r. o. a Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel společnosti KOČÍ a.s.

Výtěžek z turnaje podpoří basketbalovou mládež v Písku. Při nepřízni počasí se turnaj odehraje ve Sportovní hale.

Pořadatelé: Sršni - basketbalový klub Písek, KOČÍ a.s. a ALGORIT CZECH, s. r. o. Partneři turnaje: Centrum kultury města Písek, ZIP Inzert s.r.o., Club Bar New York, HEYCO WERK ČR s.r.o., WITTMANN BATTENFELD CZ spol. s.r.o., Velkoobchod Šíma, ZŠ J.K. Tyla Písek, Cukrárna Hraběnka Mirotice a Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391.

Diana Procházková