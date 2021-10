Na Střední zemědělské škole Písek se vyučují dva obory, a to Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. Minulý školní rok bylo v šesti třídách 135 žáků. Zájem o školu v posledních letech podle ředitelky stoupá. Oba obory, jejichž výuka je úzce propojena s praxí, patří totiž k těm, které mají své nezastupitelné místo v národním hospodářství.

Školu za celých 150 let absolvovalo téměř 7 000 studentů. "Řada z nich se střední zemědělskou školou nebo školním statkem spojila i svůj profesní život. V současnosti tvoří zhruba třetinu zaměstnanců absolventi školy," doplnila Marie Procházková.

Na Střední zemědělské škole Písek se vyučuje už 150 let. K tomuto významnému výročí škola přichystala 7. a 8. října oslavu spojenou se dnem otevřených dveří a prohlídkou školního statku v Dobešicích.

