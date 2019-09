Nová střecha věže Jakobínka svírá úhel šedesát osm stupňů a pokrývá ji tři sta metrů čtverečních šindelů z modřínového dřeva. Výška střechy včetně makovice je jedenáct metrů. Celková výška věže atakuje hranici čtyřiceti metrů. V následujících dnech proběhne demontáž tří horních pater dřevěného vřetenovitého lešení a bude se pokračovat výstavbou dřevěného vyhlídkového ochozu. Ten bude ve výšce dvacet osm metrů a návštěvníci na něj poprvé vstoupí na jaře 2020.

„V rychlosti jsem prošla celou domácnost a našla jsem!“ ohlásila s radostí o pár desítek minut později, poté, co na Jakobínku vyšlapala to ráno podruhé, a dvě schránky spustila za asistence klempíře Jana Peňáka do makovice. Ten 120 centimetrů vysokou makovici, společně s jímačem hromosvodu z hliníkové slitiny, vynesl na vrchol věže a s kolegou Lubošem Ferencem ji na špičku kuželovité šindelové střechy usadil a přišrouboval.

Památkáři tak definitivně ukončili opravu střechy věže. „Středověkou podobu věže neznáme. Při experimentu jsme se inspirovali její předchozí obnovou, ke které došlo po velkém požáru v roce 1522. Podobu střechy i makovice jsme odvodili z renesančního tvarosloví; při výběru vhodné krytiny jsme vycházeli z nejstarších ikonografických pramenů,“ vysvětluje stavební technik David Říha z Národního památkového ústavu.

Ve dvou schránkách se vzkazem pro budoucí generace byly kromě pamětní mince hradu Rožmberk a jedné koruny české vloženy i zmenšené kopie pozvánky z roku 2015, kdy byla akce zahájena stavbou dřevěného vřetenovitého lešení, a banneru, který po celou dobu opravy visel na místě a informoval návštěvníky. „Součástí je i digitální médium s kompletními daty o obnově Jakobínky, jehož čitelnost bude pro budoucí generace výzvou“, doplňuje ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a hlavní koordinátor projektu Petr Pavelec. „Nechybí ani vstupenka na hrad Rožmberk se symbolickým časem za minutu dvanáct, který odkazuje na fakt, že byla Jakobínka na seznamu nejohroženějších kulturních nemovitých památek a její záchrana proběhla na poslední chvíli“.

Své poselství na proužcích papíru na vrcholu věže zanechal i stavební technik David Říha, který stojí u obnovy Jakobínky od roku 2017. „Oficiálních informací bude v archivech dostupných dost, proto jsem sepsal zprávu o průběhu obnovy věže z osobního pohledu“, vysvětlil.