Někteří lidé v Milevsku si stěžují na kočky, jiní se čtyřnohých mazlíčků zastávají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Romana Šimková

Každá kočka, která se pohybuje na veřejném prostranství nemusí být toulavá. To by si měli podle starosty Milevska Ivana Radosty uvědomit lidé, než zavolají na městskou policii, aby přijeli kočku odchytit. „Kočka, která se pohybuje venku, může mít svého majitele, ke kterému se vrací. Proto doporučujeme všem, aby si své kočky nechali očipovat,“ uvedl Ivan Radosta. Více než rok mají milevští strážníci k dispozici čtečku čipů, odchytovou klec a převozní klec. Za rok odchytili několik koček, z nich jen dvě nechali vykastrovat u veterinářky, se kterou má město uzavřenou smlouvu. „Pokud kočka nemá čip, stará se o ni městská policie na služebně a zároveň hledá jejího majitele,“ vysvětlil starosta. Dodal, že je těžké najít útulek, kam by se daly kočky umístit. O případném řešení jednají se soukromou osobou.