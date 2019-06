Písecko - Strakoničtí vojáci mají v těchto dnech skutečně napilno. Zatímco část z nich se v Polsku účastní velkého aliančního cvičení, ostatní se připravují na bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů, které již zanedlouho proběhnou v České republice.

Operátor protiletadlového kompletu S-10M2D zvedá nástavbu do bojové polohy. Zapíná napájení na raketu a vyhledává cíl. „Cíl na středu, vidím!“ hlásí operátor. Po povelu „Cíl zničit!“ stiskne tlačítko do první polohy. Víko kontejneru se odklopí a hlavice rakety začne aktivně sledovat cíl. Operátor se přesvědčí, že cíl je skutečně zachycen, a domáčkne tlačítko do druhé polohy. Následuje typický svištivý zvuk a odpal rakety. „Cíl zničen, spotřeba jedna!“ hlásí operátor splnění úkolu.