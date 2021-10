Jak úvodem přiblížila mluvčí pluku Jana Samcová, Vojákem na zkoušku se mohl stát každý, kdo má vážný zájem o zaměstnání o Armády ČR, či doplnění řad aktivních záloh. Účelem vojenského workshopu je během jednoho dne přestavit účastníkům činnost armády a podpořit tak nábor.

„Zájemce jsme rozdělili do čtyř družstev, ti prochází šesti stanovišti, kde plní po dobu hodiny různé úkoly. Letos akci pořádáme popáté a vybrali jsme pouze vážné zájemce, kteří se předem registrovali na rekrutačním pracovišti,“ vysvětlila s tím, že dříve kurz absolvovalo mnoho lidí, ale považovali ho pouze za jednorázové dobrodružství.

Téměř dvacítka lidí si tak na místě vyzkoušela bojové drily, vojenské umění sebeobrany Musado, zdravotní přípravu a první pomoc v bojových podmínkách. Mimo jiné si mohli zařídit bojové pásové vozidlo, ovládat jeřáb sloužící k nabíjení odpalovacího zařízení raketami, seznámili se s radiolokátorem, protiletadlovými komplety RBS 70 a S2M sloužícími k zneškodnění nepřátelských vzdušných cílů a prohlédli si i statickou ukázku vojenských vozidel.

Personální naplněnost útvaru činí 67 procent, v případně jednotky aktivní zálohy jde pouze o 22 procent. „To je z důvodu, že aktivní záložáci u nás nemají dlouho tradici, fungují teprve pátým rokem,“ uvedla Samcová.

Pásový terénní vůz na přepravu raket

Řidič četař Jonáš Nesveda představil účastníkům odpalovací zařízení systému 2K12 Kub. „Jedná se o pozemní samohybnou mašinu, která přepravuje rakety na určité místo, z tohoto zařízení se potom odpalují za pomocí lokátoru, který navádí směrem k danému cíli,“ popsal Nesveda.

Obsluha musí umět podle jeho slov navíc manipulovat s turbínou, která vytváří elektrický pohon pro nástavbu. „Maximální rychlost je 45 kilometrů v hodině, zvládne to složitý terén, dvanáctistupňový náklon, má to metrovou brodivost, která je limitována umístěním výfuku,“ dodal řidič pásového stroje s tím, že lze jezdit i při uzavřené kabině za pomocí infravidění. „Jezdí se zavřeným průčelím, které je neprůstřelné, nebo za pomocí periskopů,“ zmínil Jonáš Nesveda.

Vojákem na zkoušku se stal i Josef Kazda, který by rád nastoupil do jednotky aktivní zálohy. „Pocházím z Klatovska, mám to kousek. Bavili mě vojenské drily i Musado,“ poznamenal.

Ve zdravotní přípravě si zkusil ošetřit různá zranění. „Šlo o stažení krvácivé rány na končetinách a také stažení zraněného vojáka do zákrytu, také jsme si opakovali klasickou první pomoc, kontrolu dýchání a ošetření zranění hrudníku,“ podotkl Josef Kazda.

Speciální stanoviště k řízení palby

Uvnitř maskovaného automobilu, z kterého ční dlouhé antény, se skrývá specializované mobilní stanoviště vybavené elektronickými systémy pro příjem, vyhodnocování a distribuci informací ze vzduchu. Jak vysvětlil starší specialista praporčík Lukáš Kovanda, tento systém vyvinula a zmodernizovala firma Retia a má dosah až 200 kilometrů. „Slouží k řízení palby, pod něj se podvěsí prvky jako RB70, nebo 2K12 Kub, či revizor RVR. Na monitoru lze pozorovat reálná dopravní letadla,“ naznačil.

V reálné situaci útoku, se postupuje podle instrukcí a vyhodnocuje se, který ze vzdušných cílů se chová jako nepřátelský. „Zachytává objekty z radaru podle rychlosti a směru pohybu, na základě toho se pozná i o jaké se jedná letadlo,“ řekl Kovanda.

Ostré střelby v Boleticích, nebo Doupově

Pestrý kolorit činností doplnila také praktická cvičení na simulátorech. „Jednalo se protiletadlové komplety RBS 70 a S2M sloužícími k zneškodnění nepřátelských vzdušných cílů,“ osvětlila mluvčí pluku Jana Samcová.

Na trenažéru RBS 70 vojáci podle četaře Radka Krákory trénují odstřelování vzdušných cílů, letadel i vrtulníků. „Každý z operátorů, střelců, by měl během roku zachytit a odstřelit v rámci tréninku zhruba tisíc cílů,“ konstatoval.

Vojáci cvičení speciálně na tuto činnost na trenažéru tráví desítky a desítky hodin, aby se zdokonalovali. „Ostré střelby potom trénujeme ve vojenských újezdech Boletice, nebo na Doupov,“ upřesnil s tím, že k tréninku sloužící modely letadel o velikosti dvou a půl metru na vzdálenost od tří do osmi kilometrů.

Sestřelí i dron

RBS družstvo čítá sedm lidí s řidičem a starším operátorem, který je ve spojení s terminálem palebného prvku. Vždy tři vojáci z družstva ovládají techniku v terénu. „Jeden přenáší stojan, druhý zaměřovač, a třetí nabíječ, nese dvě rakety v raketnici, samotné poskládání trvá několik minut,“ popsal četař s tím, že rakety mají dostřel pět kilometrů do výšky a osm do dálky.

„Lze sestřelit i bezpilotní prostředky malé velikosti, jako jsou drony,“ prozradil závěrem Radek Krákora.

Vojenské drily



Během hodinové simulace vojenských drilů, měl tým ve vymezené lokalitě monitorovat prostor. Vyhledával nepřátelské hlídky, o dalších úkolech rozhodoval velitel podle situace. Ve členitém terénu na cestě, lese i poli si zkoušeli různé bojové formace. Každý účastník si hlídal svůj palební prostor, navzájem se kryli při přesunech. Nechyběla ani cvičná střelba od útočníka. Z okolí se ozývala hlasitá hlášení: „Kontakt 9. hodina, směrem jeden střelec. Družstvo přesun na 9. hodinu k boji. Jdu, kryju!“