Nemocnice se zřízením zubní ordinace snaží přispět k vyřešení dlouhodobě neutěšené situace s počty zubních lékařů. „Na Strakonicku je několik tisíc lidí, kteří momentálně nemají svého zubaře. Nemocnice proto na vlastní náklady zařídila zubní ordinaci, do které sehnala zkušenou lékařku. Ta bude schopná zaregistrovat a postarat se zhruba o 1500 pacientů,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Tisková mluvčí České stomatologické komory za jižní Čechy MUDr. Milada Hálková ve zřízení ordinace vidí velký posun. "Může to být impulzem především pro mladé lékaře, kteří by mohli ve Strakonicích pracovat mnoho let," řekla Milada Hálková.

Registrace nových pacientů bude probíhat vždy na následující měsíc až do naplnění kapacity. Pokud tedy někdo v prvním srpnovém termínu registrace neuspěl, může se zkusit zaregistrovat příští měsíc. Termíny registrace budou vždy předem zveřejňovány. „Jsme si vědomi toho, že nově otevřená ordinace neuspokojí poptávku všech pacientů, kteří momentálně na Strakonicku shánějí zubaře. Proto chceme do budoucna provoz ordinace rozšířit. Hledáme další zubaře," uzavřel Tomáš Fiala.

Nemocnice jedná s mladou lékařkou z Ukrajiny. V případě úspěšného složení aprobační zkoušky by mohla začít pracovat právě pod vedením doktorky Šímové a časem i jako samostatná zubařka

Ordinace v nemocnici bude zatím v provozu tři dny v týdnu, a to v pondělí, úterý a ve středu.

