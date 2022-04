Tým zahradníků a floristů vede Slávek Rabušic, který se mimo jiné zasloužil i o výběr a dovoz květin z Holandska do Třeboně. „Naprostý základ jsou kvalitní čerstvé květiny, i když jsou dražší, čisté nádobí a čistá voda. Důraz klademe i na to, vybrat květině vhodné prostředí. Například růže nemůžeme dávat do horka. Před akcí se květiny musí seříznout a nechat je přes noc napít vodou, teprve poté se mohou aranžovat,“ vyjmenoval zásady tvorby zámecké výstavy florista Slávek Rabušic. Zámecký chlad navíc zajišťuje trvanlivost květů, které tak bez problémů vydrží i dva týdny.

Letošní expozice má podtitul Amarylis ve světě kávy a čokolády. Květiny proto doplňují věci, které s těmito tématy souvisí. „Máme zapůjčený mobiliář ze zámku Dačice, jedná se například o obraz manželů Dahlbergových, kteří si společně vychutnávají šálek. Kromě toho spolupracujeme s muzeem čokolády v Táboře, které nám zapůjčilo čokoládové klobouky i kabelky. Vzhledem k tomu, že káva i čokoláda se do Evropy dostávaly díky zámořským objevům, máme na výstavě také modely velkých lodí. Pražírna ve Strmilově i třeboňská pražírna nám zapůjčily velké kávové pytle i zrna,“ vyjmenoval Vít Pávek. V expozici jsou také mlýnky na kávu nebo formy na vytváření čokoládových pralinek. „Dnes jsou pro nás káva i čokoláda samozřejmé věci. V dávných dobách si je ale mohli dopřávat prakticky jen ti, kteří na to měli finanční prostředky a to byly právě šlechtické rodiny,“ poznamenal kastelán Pátek.

Výstava Amarylis ve světě kávy a čokolády se návštěvníkům otevře už zítra na Velký pátek. K vidění bude denně až do 24. dubna.