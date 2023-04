Český národ si fiktivní postavu Járy Cimrmana za více než půlstoletí tak oblíbil, že po něm začal pojmenovávat turistická místa po celé republice. V šesti epizodách nového cestopisného cyklu České televize (ČT) je navštíví herci Divadla Járy Cimrmana. V třetím díle se vypraví se i do Jihočeského kraje.

Zábavným pořadem pro všechny generace provází oblíbený herec Miroslav Táborský a jako první zavede diváky na trasu mapující Cimrmanovo Pojizeří. To uvidí na programu ČT2 ve středu 3. května od 21 hodin.

Jak upřesňuje dramatik, herec a spisovatel Zdeněk Svěrák, který s režisérem Patrikem Ulrichem napsal scénáře, herci se nevypraví na místa, která by chtěli divákům vnucovat. "S kamerou jsme se vypravili na ty destinace, kde nás lidé požádali o svolení památník Cimrmanovi vytvořit. Místech, kde se Cimrman stal jejich. Jedna z posledních žádostí byla od majitele staré zděné transformační stanice, který z ní chce vybudovat samoobslužný Cimrmanův výčep,“ dodává Zdeněk Svěrák.

V každém díle někdo jiný

Pozoruhodné odkazy legendárního Čecha lze objevovat napříč kraji. Rozhlížet se z majáku, od něhož je to k moři stovky kilometrů, napít se z Cimrmanova léčivého pramene nebo se slavnému titánovi poklonit v místech, kde explodoval. Cimrmanovo Pojizeří prozkoumá Zdeněk Svěrák, v jižních Čechách se populární úzkokolejkou sveze Petr Brukner, Cimrmanovu stopu na Moravě budou hledat Petr Reidinger a Ondřej Vetchý. A na pouť Prahou se vydají všichni spoluzakladatelé Divadla Járy Cimrmana spolu s nejmladším členem souboru Vojtěchem Kotkem.

Království lesa na Lipně po zimě ožilo. Otevřel ho youtuber a parkurista Tary

Průvodce cyklu, rovněž člen Divadla Járy Cimrmana, herec Miroslav Táborský využije v každé epizodě jiný dopravní prostředek. „Dobře mi bylo ve vlaku, stejně tak v jindřichohradecké úzkokolejce. Docela pohodlné bylo i koňské spřežení, to jsme jezdili na dvoukolovém vozíku. Méně komfortní už byl třeba moped. A u velorexu se o pohodlí už úplně mluvit nedalo. Když jsme točili, bylo ke třiceti stupňům a za mnou ještě hřál motor," směje se.

Impuls pro seriál

Jak dodává režisér a scénárista Stop Járy Cimrmana Patrik Ulrich, přípravou na tento cyklus byl dokument o Miloni Čepelkovi. "Během natáčení jsem se ho zeptal, co se za pětapadesát let existence divadla změnilo. A on mi smutně odpověděl, že ho žádné další zajímavé profesní impulsy nečekají. Tak jsem mu nabídl, abychom udělali něco nového. A když jsem si uvědomil, kolik je míst Járy Cimrmana po celé republice, některá jsem navštívil cíleně a jiná objevil úplně náhodně, tak jsem si říkal, že cestopisná série je tím projektem, který by členy souboru mohl zajímat. A oni řekli ano,“ popisuje, jak vznikl nápad na realizaci.

3. díl Jihočeský Cimrman byl měl jít do premiérového vysílání ve středu 17. května na ČT2 ve 21 hodin:



Prozkoumá Kaproun v srdci České Kanady, České Budějovice nebo město Písek. Na malé zastávce na jindřichohradecké úzkokolejce je možné si prohlédnout otisk mistrova těla, který po něm zbyl poté, kdy došlo k jeho detrainizaci, tedy vyhození z vlaku, protože neměl jízdenku. V Českých Budějovicích zase u bronzového ohryzku zjistíme, že zakládal kompost už dávno před první světovou válkou. V Písku se zase dopátráme, že do tohoto města umělec a vynálezce připlul na voru. Za cimrmanovským odkazem se Miroslav Táborský vydává s milovníkem jižních Čech, hercem Petrem Bruknerem.