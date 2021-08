Majitel PETA servisu v táborské Měšické ulici Petr Petřík ale připouští, že počet zájemců o technickou kontrolu v poslední době vzrostl. „Čekací lhůty nemáme, bereme zájemce na řadu podle toho, jak přijedou, neděláme pořadníky. Je ovšem pravda, že se v poslední době počet zájemců zvýšil,“ uvedl.

Zdůraznil, že odklad o deset měsíců se týkal pouze termínu propadlé technické do 30. června. Podle jeho slov by řidiči neměli mít problém s odloženou technickou ani v jiných zemích Evropy. „Nejedná se totiž pouze o české nařízení, nýbrž o evropské. Ale zřejmě si toho ne všude jsou vědomi, už jsem zažil, že si řidič musel nechat udělat technickou v Rakousku,“ konstatoval Petr Petřík.

Naopak provozovatel STK Kalivoda v Třeboni Tomáš Kalivoda nezaznamenal, že by v těchto dnech přijížděli na technickou davy řidičů. „Někdy se stane, že je třeba na hodinku fronta, ale to je v letních měsících běžné, jinak je to stejné jako v minulých letech. Myslím si, že v České republice jsou tak dvě STK, kde mají plno. To, co slýchám v médiích, je podle mě mediální bublina, ne-li mediální kampaň,“ poznamenal.

V Týně nad Vltavou podle personálu stanice technické kontroly odbavují řidiče bez velkého zdržení. I když se může stát, že přijede více zákazníků najednou a pak musejí počkat, až na ně přijde řada. „Je to nárazové,“ vysvětlila jedna z pracovnic stanice.

Řidičů s propadlými termíny technických kontrol přibylo na STK České Budějovice, která sídlí v areálu GW Jihotrans. A podle vedoucího stanice Josefa Trojana je znát, že sem přijíždějí i lidé z okolních okresů, například z Prachaticka nebo Českokrumlovska. Záleží i na tom, jestli zákazník přijede mezi desátou až dvanáctou hodinou, kdy je špička zájmu, nebo brzy ráno. „Jiné je to v pondělí, protože o víkendu se nakupují auta,“ doplňuje Josef Trojan další z okolností, které ovlivňují dobu čekání.

Vedoucí stanice zdůrazňuje, že i když se teď musí třeba čekat ve frontě, neměli by majitelé vozů technickou kontrolu odkládat, především kvůli bezpečnosti.

Jako novinka funguje asi měsíc i možnost objednání předem, kdy se na zákazníka dostane zhruba během čtvrt hodiny, pokud přijede přesně na čas. Nikoho, kdo nepřijede krátce před zavírací dobou, zde ale nemusejí odmítat a na všechny zájemce o kontrolu se určitě v daný den dostane bez extrémního čekání.

Ve stanici technické kontroly ve strakonické Písecké ulici v Autoservisu Šrachta se zájemci nehlásí nebo neobjednávají předem. „Mohou rovnou přijet, ale s tím, že si vystojí frontu, než na ně přijde řada,“ říká František Zábranský z STK. Práce vzhledem k okolnostem mají hodně, v pracovní době stíhají jen krátký oběd. Na začátku srpna musel tuto proceduru absolvovat i pan Jaroslav ze Strakonic, majitel osobního automobilu Škoda. „Důvodem byla dovolená, i když jen v tuzemsku. Mohl jsem si půjčit auto od kamaráda, ale to by nebylo řešení. Snažil jsem se doma najít závady, které jsem dokázal odstranit sám. Na STK jsem strávil něco přes tři hodiny, ale nedalo se nic dělat. Nakonec auto prošlo jak na technické, tak na emisích. Mám zase dva roky pokoj,“ svěřil se se svými zkušenostmi.

O poznání klidnější je situace například ve stanici technické kontroly v Blatné. V době našeho ranního telefonátu zde na technickou kontrolu čekala jenom čtyři auta. „Není to nijak výjimečná situace,“ uvedl technik stanice.