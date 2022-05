Muži se nechtělo do vězení. Policie ho ale našla

Protivín – Písečtí kriminalisté, kteří se specializují na pátrání po osobách, mají dlouhodobě skvělé výsledky. V úterý mohli ukončit další pátrání, a to po muži (1983), který nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Ve středu 4. května bylo po muži vyhlášeno celostátní pátrání a v úterý v ranních hodinách kriminalisté muže vypátrali a zatkli v Protivíně. „Provedli potřebné úkony a ještě dopoledne muže předali eskortnímu oddělení,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Jak dodala, policisté odsouzeného převezli do věznice, kde nastoupil k nařízenému výkonu trestu.