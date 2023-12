Uvařit v klidu štědrovečerní večeři nebo si jen tak hovět u pohádek je ve stovkách domácností na jihu Čech složitější než kdy jindy. Kvůli rozmarům počasí jim nejde proud. Podle bilance bylo v neděli v poledne bez elektřiny na jihu Čech zhruba 900 odběratelů.

Technici odstraňují na mnoha místech následky silného větru a sněžení. | Foto: Deník/ Zdeněk Prager

„V Jihočeském kraji je aktuálně omezeno zhruba 900 domácností na Prachaticku, Strakonicku a Českokrumlovsku. Z ranních omezení už zbývá jen zhruba 400 domácností. Na Strakonicku se objevila jedna nová porucha kolem poledne (470)," vypočítal mluvčí distribuční společnosti E.GD Roman Šperňák. „Díky intenzivní práci a velkému nasazení našich pracovníků se nám k nedělnímu poledni na celém distribučním území podařilo snížit počet omezených odběratelů na přibližně 6 000 (ráno jich bylo 28 500)," dodává k číslům, která zahrnují i část Vysočiny, jižní Moravy a Zlínského kraje.

I přes maximální snahu není vyloučeni, že někteří zákazníci stráví Štědrý večer při svíčkách. „Intenzivně pracujeme na tom, abychom dodávky elektřiny obnovili co nejdříve, ale vzhledem k tomu, že řada poruch se objevila až v dnešních ranních hodinách, jsou v nepřístupném terénu a navíc s těžkou dostupností, nedokážeme garantovat, že všechny poruchy zvládneme opravit během dnešního dne, ale uděláme všechno pro to, aby dopady na odběratele byly co nejmenší," slibuje Roman Šperňák.

S poruchami se energetici kvůli nepřízni počasí potýkají už tři dny, od čtvrtečního večera už pracovníci E.GD museli řešit více než 200 poruch na vedení vysokého napětí a další stovky poruch na vedení nízkého napětí. Vše mají na svědomí pády stromů a větví do vedení, které způsobil silný vítr nebo těžký sníh. Stromy pak následně poškodily vedení.