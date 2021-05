Písecká občanka Ludmila Horažďovská oslavila v těchto dnech sté narozeniny. V současnosti pobývá v domově pro seniory SeneCura v Písku, kam jí přišla popřát starostka Eva Vanžurová společně s vedoucí odboru školství a kultury Marií Cibulkovou. Předaly jí kytici, dárkový balíček a pamětní list.

Ludmila Horažďovská dostala k jubileu spoustu darů, pogratulovat přišla i písecká starostka Eva Vanžurová. | Foto: SeneCura

Paní Horažďovská pochází z Maletic u Protivína, kde její rodiče hospodařili na menším statku. Byla prostřední ze tří sester, absolvovala pět tříd obecné školy a čtyři třídy tak zvané měšťanky. V roce 1942 se provdala za Josefa Horažďovského, vdovce, který měl tehdy šestiletou dceru. Rodina se přestěhovala do Písku a v roce 1943 se jim narodil syn Josef, o pět let později dcera Ludmila, která však zemřela dříve, než oslavila první narozeniny. Paní Horažďovská se starala o domácnost a celá rodina jezdila pomáhat s hospodářstvím do Maletic. V 50. letech nastoupila do národního podniku Arma, který se později změnil na n. p. Kras a později přešel do n. p. Jitex Písek. Pracovala jako šička a později jako krejčová. V 60. letech změnila profesi a začala působit jako vychovatelka ve Zvláštní škole internátní, kde zůstala až do roku 1979, kdy odešla do penze.