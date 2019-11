Většina píseckých základních škol se zapojí do středeční stávky učitelů.

ZŠ Jana Husa. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Libuše Kolářová

Do středeční stávky učitelů se v Písku zapojí ZŠ Jana Husa, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ T. Šobra a ZŠ E. Beneše, kde ale zůstane provoz zčásti zachován. Stávkovat zde bude 52 ze 78 pedagogických zaměstnanců. „Z tohoto důvodu jsem nucen provoz školy omezit,“ podotkl ředitel ZŠ E. Beneše Filip Rádr s tím, že se škola postará o alternativní program pro žáky 1. – 4. tříd, a to v době od 8 do 12 hodin. Dvě mateřské školy zůstávají otevřené.